Ritorno degli spareggi di Conference League per accedere agli ottavi di finale della competizione: il Bodo/Glimt bissa il successo del Celtic Park e batte, in casa, gli Hoops per 2-0. Il PSV grazie a un 1-1 contro il Maccabi Tel Aviv, in virtù dell'1-0 dell'andata, passa agli ottavi nonostante qualche briviso in finale. Lo Sparta Praga non riesce a ribaltare il risultato dell'andata e perde contro il Partizan per 2-1 con la doppietta di Gomes. Inutile il goal all'85' di Hlozek, tutto facile, invece, per Marsiglia e Leicester che chiudono i conti dell'andata rispettivamente con uno 0-3 al Qarabag e un 1-3 al Randers.

I RISULTATI

BODO/GLIMT-CELTIC 2-0 [9' Solbakken, 69' Vetlesen] (and. 3-1)

MACCABI TEL AVIV-PSV 1-1 [85' Vertessen (P), 91' Saborit (M)] (and. 0-1)

PARTIZAN-SPARTA PRAGA 2-1 [7', 24' Gomes(P), 85' Hlozek (S)] (and. 1-0)

QARABAG-MARSIGLIA 0-3 [12' Gueye, 77 Guendouzi, De La Fuente] (and. 1-3)

RANDERS-LEICESTER 1-3 [2' Barnes (L), 70', 74' Maddison (L), 84' Odey (R)] (and. 1-4)

PAOK-MIDTJYLLAND (and. 0-1) [ore 21,00]

SLAVIA PRAGA-FENERBAHCE (and. 3-2) [ore 21,00]

VITESSE-RAPID VIENNA (and. 1-2) [ore 21,00]