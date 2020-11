Condò anticipa: "Multa esemplare per Vidal, ha tradito Conte"

L ' perde in casa contro il e sul banco degli imputati finisce anche, se non soprattutto, Arturo Vidal. Durissimo il giudizio sul cileno di Paolo Condò.

Il noto giornalista, intervenuto su 'Sky Sport' nel post gara, ha anticipato quello che secondo lui dovrebbe fare l'Inter dopo l'espulsione di Vidal.

"Per me è inammissibile quello che ha fatto , andare a fronteggiare l’arbitro in questo modo è folle. Arriverà per lui una punizione esemplare, una di quelle multe che si ricordano a lungo. Per me è inaccettabile vedere una cosa del genere col Real Madrid. Trovo che Vidal abbia commesso nei confronti di Conte un tradimento gravissimo".