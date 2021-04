Il comunicato dell'Atalanta: "Pessina positivo al Covid-19"

L’ Atalanta dovrà rinunciare a Matteo Pessina nei suoi prossimi impegni. Il centrocampista è infatti risultato, a seguito dell’ultima serie di test ai quali è stato sottoposto il gruppo nerazzurro, positivo al Covid-19 .

A confermarlo è stato il club orobico attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.