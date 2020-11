L'annuncio del Comune di Napoli: "Il 'San Paolo' può già chiamarsi stadio Maradona"

Via libera allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di , a 'Radio Kiss Kiss' conferma il cambio nome del 'San Paolo'.

"Il San Paolo si chiamerà Stadio Comunale Diego Armando Maradona. In tempi brevissimi, possiamo già iniziarlo a chiamare così. La burocrazia avrà tempi ridotti".

Borriello, inoltre, rassicura tutti coloro che si sono recati all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta lasciando un cimelio in memoria del 'Diez'.

"Il materiale fuori lo stadio è stato conservato. Verrà catalogato ed inventariato e posto in un luogo della memoria. Il Museo per ricordare Maradona sarà all'interno dello stadio dove ci sono spazi per allestirlo. Recupereremo anche il materiale ai quartieri Spagnoli".