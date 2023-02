Gara di Serie B fermata: un tifoso ha scavalcato le barriere per chiedere aiuto al medico sociale del Como.

Como-Frosinone è stata interrotta per più di 22 minuti. Il motivo? Un malore occorso ad un tifoso dei padroni di casa a metà della ripresa. Al 68', sul punteggio di 2-0 per la capolista, un fan della squadra locale si è sentito male, accasciandosi al suolo.

Un altro tifoso che ha assistito alla scena ha così scavalcato le barriere per chiedere l'intervento del medico sociale del Como. In questo modo ambulanza e automedica sono arrivate nella curva per soccorrere il malcapitato tifoso.

Non sono ancora chiare le condizioni del tifoso: sullo Stadio Sinigaglia è sceso in gelo, senza più tifo da parte dei fans presenti, in attesa del fischio finale e di notizie sul fan.

Un altro tifoso del Como, sempre in curva, è stato soccorso dopo aver perso l’equilibrio rimediando un brutto trauma al volto.