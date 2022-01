Como, colpo in attacco: dal Valencia arriva Alex Blanco

Alex Blanco è un nuovo calciatore del Como. L'ex esterno offensivo del Valencia ha firmato un accordo che lo legherà ai comaschi fino al giugno del 2024.

L'annuncio lo ha dato lo stesso club lombardo con una nota pubblicata sul proprio sito internet ufficiale.

"Como 1907 è lieta di annunciare l’arrivo a titolo definitivo dal Valencia CF di Alex Blanco. Il calciatore spagnolo ha firmato un contratto fino al giugno del 2024".

Partito dalle giovanili del Barcellona, Blanco è poi passato al Valencia, con il quale ha esordito la scorsa stagione mettendo insieme complessivamente 16 presenze in campionato.

Trasferimento che lo spagnolo commenta con entusiasmo.

"Sono molto felice di essere qui e sono grato alla società per avermi scelto ho incontrato Mister Gattuso e sono convinto di aver trovato l’ambiente giusto per me.

Inizia un nuovo capitolo per la mia carriera e sono contento e stimolato all’idea di confrontarmi con il calcio italiano che ho sempre seguito con grande interesse. Sono carico per questa nuova esperienza e non vedo l’ora di iniziare”.