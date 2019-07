Commisso e la linea dura su Chiesa: "I contratti vanno rispettati, non ci importa dei soldi"

Rocco Commisso non molla sul caso Federico Chiesa e intende trattenere il giocatore alla anche contro la sua volontà.

La posizione della società viola, d'altronde, è chiara da tempo: Chiesa fa parte del nuovo progetto e intorno a lui sarà costruita la squadra del futuro.

Ecco perchè, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Commisso non cambierà idea neppure davanti a un'eventuale offerta della .

"A noi non c’importa dei soldi: Chiesa non lo vendiamo. Siamo nuovi in questo mondo, ma vogliamo far capire a tutti che i contratti vengono firmati per essere rispettati".