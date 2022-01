Commisso all'attacco del Franchi: "La cosa più merdosa mai inventata"

Rocco Commisso ha sempre detto tutto, senza freni. Da quando è arrivato a Firenze per diventare nuovo presidente della Fiorentina, l'imprenditore italo-americano si è impegnato per riportare la squadra viola in alto, magari passando anche da un nuovo impianto per la squadra, così da avere una fonte di guadagno importante con il quale aumentare la possibilità di vincere dei trofei. Del resto il Franchi è ormai superato.

Per Commisso, intervistato da Financial Times, il giudizio sullo storico stadio della Fiorentina, in cui la squadra gioca dagli anni '30 dello scorso secolo, è veramente duro. Le dichiarazioni riguardo l'ex stadio Giovanni Berta o stadio Comunale sono fortissime.

Commisso giudica infatti l'Artemio Franchi di Firenze come:

la cosa più merdosa che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno vinto due campionati in 90 anni. La burocrazia mi sta facendo impazzire. Il mio giudizio è relativo alle condizioni e al decadimento e alla totale insicurezza dell’impianto".

La burocrazia non è certo uno degli aspetti positivi dell'Italia:

“È un Paese molto burocratico. Se sei abituato a fare affari negli Stati Uniti d’America, dove le cose sono organizzate e accadono rapidamente, l’Italia è un po’'scioccante”. Il "Viola Park lascerà il segno, anche se i ritardi e le modifiche hanno comportato costi aggiuntivi di oltre 20 milioni di euro".