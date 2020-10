Commisso loda Amrabat: "Lui l'ho scelto io, unico su 75 operazioni"

La ha rialzato la testa dopo tre gare senza vittorie: convincente 3-2 al 'Franchi' contro l' che ha provato a rendere più incerto un pomeriggio deliziato dalla doppietta di Castrovilli, autore anche di un assist per l'altra rete segnata da Milenkovic.

Sette i punti totalizzati in campionato che per ora soddisfano Rocco Commisso: intervenuto sulle frequenze di 'Radio Rai', il presidente viola ha affrontato l'argomento relativo al futuro di mister Iachini.

"Finora stiamo andando bene, ovviamente spero che si possa migliorare ma io non ho intenzione di cambiare. Manderò via Iachini quando le squadre che stanno sotto di noi in classifica faranno lo stesso".