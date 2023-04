Commissioni ai procuratori, comanda la Juventus: ha pagato più di 51 milioni

I bianconeri comandano la speciale classifica, seguiti da Roma (21,1 milioni ai procuratori) e Inter che ne ha spesi 20,5.

Nonostante la crisi post-Covid che ha colpito pesantemente anche il mondo del calcio, continuano le spese delle società relative alle campagne trasferimenti ed in particolare quelle legate alle commissioni che vengono pagate ai procuratori.

Nel 2022, infatti, gli agenti secondo i dati certificati dal TMS (sistema per il trasferimento internazionale) hanno incassato dai club di Serie A qualcosa come 205 milioni di euro. Una cifra addirittura in crescita rispetto al 2019, ovvero l'ultimo anno pre-pandemia, quando la spesa totale fu di 187 milioni prima del crollo a 138 milioni nel 2020 e la leggera risalita nel 2021 con 173 milioni.

La società che ha speso di più in commissioni è stata la Juventus, con oltre 51 milioni, frutto soprattutto dei due super colpi a parametro zero Pogba e Di Maria. Non solo. La Juventus è anche il club che ha conferito più mandati agli intermediari, ben 65, molti dei quali sono stati utilizzati per affari legati alla Next Gen. Intermediari al lavoro però anche per i prestiti di Milik e Paredes e l'acquisto di Vlahovic a gennaio 2022. Oltre ovviamente all'operazione Pogba con Rafaela Pimenta grande regista.

LA TOP 10 DELLE COMMISSIONI AI PROCURATORI

JUVENTUS 51, 3 milioni ROMA 21,1 milioni INTER 20,5 milioni FIORENTINA 13,5 milioni NAPOLI 12,5 milioni MILAN 12 milioni UDINESE 10,2 milioni BOLOGNA 9,2 milioni SALERNITANA 8,8 milioni ATALANTA 6,7 milioni

Alle spalle della Juventus la società che ha versato più soldi in commissioni ai procuratori è stata la Roma con 21,1 milioni di euro, soldi legati in particolare agli arrivi di Paulo Dybala e Matic. Subito dietro c'è l'Inter con 20,5 milioni di euro. Quarta la Fiorentina con 13,3 milioni. Juve, Roma e Inter messe insieme hanno quindi speso circa 93 milioni di euro, ovvero il 45% del totale di tutta la Serie A.

Tra le big il Napoli in questa classifica occupa la quinta posizione con 12,4 milioni, il Milan è sesto con 12. Ancora meno hanno speso l’Atalanta (6,7 milioni) e la Lazio (6,3). Fanalino di coda il Torino, che ha versato in commissioni ai procuratori poco più di 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda la classifica dei mandati, come detto sempre comandata dalla Juventus, al secondo posto si trova la Sampdoria con 57, terzo l'Empoli con 54. In fondo troviamo la Lazio con 16, il Napoli con 17, lo Spezia con 20 e il Sassuolo con 21.

Il procuratore maggiormente 'utilizzato' dai club di Serie A è stato Giuseppe Riso che ha curato 32 operazioni tra cui 6 per il Monza (Sensi, Pessina, Petagna, Bettella, Sampirisi e Rovella), 3 con la Juve (Rovella Mulazzi e Barbieri), lo Spezia (Serpe, Caldara e Maldini) e il Torino (Baselli, Pellegri e Demba Seck).