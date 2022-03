Come vedere Juventus-Villarreal su Amazon Prime Video gratis

Dentro o fuori. La stagione della Juventus si decide all'Allianz Stadium. Dopo l'1-1 ottenuto in Spagna, mercoledì 16 marzo alle 21.00 la formazione di Massimiliano Allegri ospita il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'obbligo di vincere: da questa stagione, infatti, non valgono più doppio i goal realizzati in trasferta, ragion per cui anche con uno 0-0 (o un 2-2) si andrebbe ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore.

La gara tra Juventus e Villarreal sarà trasmessa in esclusiva, sia in diretta tv che in diretta streaming, su Amazon Prime Video, la piattaforma di Amazon Prime che ha acquisito i diritti di alcune partite di Champions League. Per quanto riguarda gli ottavi di finale, sarà possibile vedere la miglior partita di ogni mercoledì. Tra queste, appunto, anche quella tra bianconeri e spagnoli. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Ma come si potrà vedere Juventus-Villarreal su Amazon Prime Video? La gara, intanto, è compresa nell'abbonamento a Prime, piattaforma di Amazon, senza costi aggiuntivi. Ma anche chi non è ancora iscritto, e volesse sottoscrivere un abbonamento prima del match, potrà assistere alla sfida gratis. Tutti coloro che si iscrivono ad Amazon Prime possono infatti godere di un periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni, prima se decidere se trasformarlo in abbonamento vero e proprio oppure no.

In quest'ultimo caso, le opzioni sono due: quella di sottoscrivere un abbonamento annuale in un'unica rata di 36 euro, oppure pagando 9,99 euro al mese per 12 mesi.

