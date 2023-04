Come vedere Inter-Benfica su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Inter-Benfica, ritorno dei quarti di Champions League, è un'esclusiva Amazon Prime Video: ecco come vedere gratis la partita di San Siro.

L'Inter è a un passo dalle semifinali di Champions League: dopo aver vinto per 2-0 in casa del Benfica la partita d'andata, grazie alle reti messe a segno da Barella e da Lukaku su calcio di rigore, la formazione di Simone Inzaghi può anche permettersi di perdere con un goal di scarto il ritorno di San Siro, in programma mercoledì 19 aprile con calcio d'inizio alle 21.00.

Guarda Inter-Benfica su Amazon Prime Video gratis: attiva il tuo mese di prova gratuito

La gara tra Inter e Benfica è un'esclusiva Amazon Prime Video, piattaforma di streaming che anche in questa stagione ha acquisito i diritti della migliore partita di ogni mercoledì di Champions League, quarti di finale compresi. La gara sarà visibile in diretta tv, scaricando l'app su una smart tv abilitata al servizio, oppure in diretta streaming, in questo caso accedendo al sito ufficiale oppure scaricando l'app su qualsiasi dispositivo mobile.

La telecronaca di Inter-Benfica sarà affidata come sempre a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini al suo fianco nel ruolo di seconda voce.

COME VEDERE INTER-BENFICA SU AMAZON PRIME VIDEO GRATIS

Inter-Benfica potrà essere vista su Amazon Prime Video dagli abbonati al servizio Prime di Amazon, che comprende appunto anche la visione di Prime Video, ma anche da chi non si è ancora abbonato: per questi ultimi è stata infatti riservata un'iniziativa speciale che consente loro, una volta creato un account, di avere a disposizione un mese di prova gratuito.

Attivandolo, dunque, chiunque potrà assistere gratis a Inter-Benfica. E poi, una volta scaduto il mese di prova, si potrà decidere se sottoscrivere un abbonamento vero e proprio a Prime - al costo di 4,99 euro al mese oppure in un'unica rata annuale da 49,90 euro - oppure no.

Qui potete trovare l'elenco sempre aggiornato delle partite di Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video.