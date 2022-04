Come vedere Chelsea-Real Madrid su Amazon Prime Video gratis

Chelsea-Real Madrid è probabilmente il quarto di finale d'andata più affascinante dell'edizione 2021/2022 della Champions League. Le due formazioni si affrontano per la seconda volta consecutiva: nella scorsa stagione - ma allora si trattava delle semifinali - ad avere la meglio furono gli inglesi, capaci di pareggiare per 1-1 in trasferta e poi di imporsi per 2-0 in casa.

Ma dove sarà visibile Chelsea-Real Madrid in diretta tv e in diretta streaming? La gara dello Stamford Bridge tra la formazione di Thomas Tuchel e quella dell'ex Carlo Ancelotti (telecronaca affidata a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini nel ruolo di seconda voce) è un'esclusiva Amazon Prime Video, che anche per i quarti di finale Champions League trasmetterà la miglior partita di ogni mercoledì sera. In questo caso, appunto, quella tra due delle semifinaliste della scorsa edizione.

Chelsea-Real Madrid sarà dunque visibile dagli abbonati a Prime, la piattaforma di Amazon che comprende la visione senza alcun costo aggiuntivo, ma non solo: anche chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento avrà la possibilità di assistere alla super sfida. E potrà farlo gratis.

Amazon Prime offre infatti ai nuovi iscritti la possibilità di un mese di prova gratuito, nel quale, appunto, è compresa anche la visione in diretta e in esclusiva di Chelsea-Real Madrid. Al termine dei 30 giorni previsti, si potrà decidere se sottoscrivere l'abbonamento vero e proprio al servizio (al costo di 36 euro in un'unica rata annuale, oppure 3,99 euro al mese per 12 mesi) oppure no.

Clicca su questo link per abbonarti e attivare il tuo mese di prova: potrai così guardare Chelsea-Real Madrid gratis in diretta tv e streaming.

Su Amazon Prime Video, che ha già trasmesso una gara a settimana della fase a gironi e degli ottavi di finale di Champions League, è visibile la miglior partita di ogni mercoledì dei quarti di finale (qui l'elenco aggiornato).