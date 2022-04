CHELSEA-REAL MADRID CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Real Madrid

Chelsea-Real Madrid Data: 6 aprile 2022

6 aprile 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

Sono otto le squadre rimaste ancora in corsa in Champions League. La massima competizione continentale per club si è infatti spinta fino ai quarti di finale e tra le sfide che si prepara a proporre c’è anche una che vedrà protagonista due squadre che in passato si sono entrambe fregiate del titolo di campione d’Europa: il Chelsea ed il Real Madrid.

Guarda Chelsea-Real Madrid in esclusiva su Amazon Prime Video

Sono infatti ben quindici le Champions che ‘scenderanno in campo’ in questo doppio confronto. Tredici sono quelle messe in bacheca dai Blancos (primatisti inarrivabili nell’albo d’oro della competizione), mentre sono due quelle dei Blues che si presenteranno all’appuntamento da campioni in carica.

Nella scorsa edizione, il Chelsea di Tuchel, per issarsi sulla vetta d’Europa, ha dovuto superare anche l’ostacolo Real. Nell’edizione 2020-2021 le due squadre hanno infatti visto i loro percorsi incrociarsi in semifinale. In quell’occasione, la compagine londinese, dopo aver pareggiato 1-1 all’andata, ha staccato il pass per la finalissima di Porto, poi vinta contro il Manchester City, imponendosi 2-0 al ritorno in casa.

Il Chelsea, dopo aver chiuso il suo girone alle spalle della Juventus, nella fase ad eliminazione diretta ha poi eliminato il Lille negli ottavi con un doppio successo: 2-0 interno all’andata e 2-1 allo Stade Pierre-Mauroy al ritorno.

Più emozionante sin qui il cammino del Real Madrid che, dopo aver dominato il suo Gruppo D, lo stesso che vedeva protagonista anche l’Inter, negli ottavi è stato poi chiamato a superare l’ostacolo PSG. I Blancos, dopo essere stati piegati 1-0 a Parigi da un goal siglato al 94’ da Mbappé, nella sfida di ritorno del Santiago Bernabeu si sono poi imposti per 3-1 in rimonta grazie ad una tripletta di Karim Benzema.

Quello che andrà in scena sarà il sesto confronto tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Chelsea in virtù di tre successi e due pareggi sin qui conseguiti, a fronte di nessuna affermazione del Real.

La squadra che riuscirà ad avere la meglio in questo doppio confronto, in semifinale affronterà una tra Manchester City ed Atletico Madrid.

In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Real Madrid, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-REAL MADRID

Il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League che vedrà protagoniste Chelsea e Real Madrid, si disputerà mercoledì 6 aprile 2022 allo Stamford Bridge di Londra. Secondo quanto in programma, il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE CHELSEA-REAL MADRID IN TV

Sarà Amazon Prime Video, la piattaforma che si è assicurata i diritti di trasmissione della miglior partita del mercoledì di Champions League, a trasmettere in diretta e in esclusiva Chelsea-Real Madrid.

Sarà dunque possibile seguire la super sfida dello Stamford Bridge su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa, su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV, o ancora ad una console Playstation o Xbox.

Per coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, un’ulteriore opzione è rappresentata dall’app presente su Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Chelsea-Real Madrid per Amazon Prime Video. Al suo fianco, in postazione di commento, ci sarà Massimo Ambrosini.

CHELSEA-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Chelsea-Real Madrid anche in streaming. Per farlo con dispositivi mobili come tablet e smartphone, basterà utilizzare l’app di Amazon Prime Video che è compatibile con i sistemi iOS ed Android.

Per seguire invece il match su pc o notebook sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

C’è un altro modo per non perdersi un solo istante di Chelsea-Real Madrid: la diretta testuale proposta da GOAL. Coloro infatti che fossero impossibilitati a seguire la sfida in tv o in streaming, collegandosi al nostro portale potranno seguire tutte le fasi match. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le novità relative alla super sfida di Stamford Bridge e poi vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti e gli eventi della gara fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-REAL MADRID

Difesa a tre per il Chelsea, con Tuchel che dovrebbe affidarsi al terzetto Christensen, Thiago Silva e Rudiger davanti a Mendy. Azpilicueta e Marcos Alonso presidieranno gli esterni, mentre in attacco Havertz dovrebbe agire da punta supportato da Ziyech e Pulisic.

L'articolo prosegue qui sotto

Carlo Ancelotti affiderà le chiavi del centrocampo a Casemiro, ai cui lati ci saranno Modric e Kroos a garantire tanta qualità. Il muro davanti a Courtois dovrebbe prevedere Militao ed Alaba al centro di una linea difensiva a quattro. In avanti Benzema sarà l’uomo di riferimento di un tridente completato da Rodrygo e Vinicius.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.