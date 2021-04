"Filosofia al primo posto": come la Red Bull è diventata la regina dello scouting in Europa

Da Erling Haaland a Sadio Mané, da Timo Werner a Naby Keita, fino a Dayot Upamecano. La lista dei talent passati attraverso il sistema Red Bull continua ad arricchirsi, anno dopo anno. Che questi transitino dal Lipsia, dal Salisburgo, da New York o dal Bragantino. Ciò che rende il sistema unico è che ogni club, in ogni parte del mondo, ha la stessa, chiara visione per ogni giocatore. La stessa prospettiva.

Gli altri club partono svantaggiati rispetto all’universo Red Bull quando di parla di fare scouting, di identificare i talenti. E non c’è da sorprendersi che molti degli ex membri dei club del gruppo siano oggi nell’organigramma dei top club europei. Dal Milan al Chelsea, dal Monaco al Southampton, l’impronta a livello tecnico è più o meno ovunque. E lo stesso si può dire per il Vitesse, club di Eredivisie.

Johannes Spors, ex capo scout del Lipsia, è oggi direttore sportivo del club olandese e ha portato diversi suoi ex colleghi a lavorare ad Arnhem con lui. Come molti allenatori e direttori sportivi in giro per l’Europa, Spors si è ispirato a Ralf Rangnick, che in molti considerano il ‘padrino’ del calcio tedesco moderno: oggi spera di ripercorrere le sue orme, sia in panchina che dietro la scrivania, mettendo in pratica gli insegnamenti del suo maestro, come ha raccontato a Goal.

Ho imparato molto dal suo lavoro particolarmente intenso. È sempre al timone, pretende molto da tutti, ma sai che sta dando il massimo anche lui. La filosofia al primo posto, questa è la vera differenza tra il gruppo Red Bull e il resto delle squadre. È un fattore chiave per essere un club di successo: provare e innovare in ogni stagione, in ogni dipartimento”.

“Rangnick ha un’idea di calcio molto chiara, che ha sviluppato insieme ad altri allenatori. È così che si è diffuso il suo stile di gioco, grazie ai tanti tecnici che hanno lavorato con lui tra la Germania e l’Europa. C’è anche chi ha ruoli differenti, come ero io, ma tutti sono convinti di quell’idea di calcio. È fondamentale per lo sviluppo. Alla fine, il calcio è sempre una sfida tra idee.

Prima di ottenere il lavoro al Vitesse, Spors ha giocato un ruolo chiave al Lipsia nell’acquisto di Timo Werner e Dayot Upamecano, due che hanno fruttato alle casse del Lipsia quasi 100 milioni di euro, cedendoli rispettivamente a Chelsea e Bayern Monaco. Il loro acquisto è stato il risultato di un lungo periodo di scouting e di un progetto chiaro presentato al giocatore, una visione. Un processo simile a quello messo in atto al Salisburgo, il club che nel 2019 ha convinto il giovane Erling Haaland a firmare dal Molde.

“Werner è stato uno dei giocatori che abbiamo seguito. Era appena retrocesso in 2. Bundesliga con lo Stoccarda. Perché abbiamo deciso di puntare su di lui? Perché c’era una strategia chiara. Cercavamo un profilo particolare per la posizione di attaccante. È una delle qualità di un buono scouting: vedere il potenziale e avere un ambiente pronto a far crescere un giocatore.

Quando firmi giocatori giovani, i club in Germania sono visti come il posto per iniziare la carriera. Lo stesso vale per il Vitesse. Dico ai miei giocatori che quando li portiamo qui, dopo quattro anni non vogliamo più che rimangano. Perché vogliamo che facciano il passo in avanti, vogliamo guidarli al salto. La chiave è far giocare i giovani. Un giocatore giovane ha bisogno di tempo in campo per svilupparsi, ma non a un livello troppo alto. Haaland è un ottimo esempio per questo.

Sono sicuro che abbia avuto la possibilità di andare direttamente in un top club, ma tra i 17 e i 20 anni devi gettare le basi per la tua carriera, devi giocare ad alto livello, ma non altissimo. Ecco perché Haaland ha scelto Salisburgo. Sapeva che avrebbe giocato. E se avesse giocato male, sapeva che avrebbe comunque giocato di nuovo.

Ricordo quando Upamecano è arrivato al Lipsia, nelle prime due partite è stato sostituito all’intervallo o prima dell’intervallo. Ha giocato contro Aubameyang, è stato ammonito, gli ha fatto un secondo fallo e Hasenhüttl lo ha immediatamente sostituito. Non è stato ‘ucciso’ per aver commesso un errore. Lo ha rimesso in campo, e si sono visti i miglioramenti. È importante che si veda sempre il livello”.