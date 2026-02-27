Come guardare WWE Elimination Chamber Chicago: data, orari, dettagli su TV e streaming, programma degli incontri e altro ancora

Wrestlemania 42 si avvicina rapidamente. Nel caso in cui foste tra i pochi che non l'hanno ancora segnato sul calendario, il più grande evento di wrestling dell'anno si terrà all'Allegiant Stadium di Las Vegas l'11 e il 12 aprile. Prima di lasciarci trasportare dall'entusiasmo e premere troppo forte il pulsante di avanzamento veloce, abbiamo ancora un altro grande evento "Premium Live Event" (PLE) da seguire prima di concentrarci completamente su Las Vegas.

Questo febbraio si conclude con un botto epico con la 16a edizione di Elimination Chamber della WWE il 28 febbraio, allo United Center di Chicago, Illinois. Il concetto di Elimination Chamber risale al 2002, con il match inaugurale che si è svolto alla Survivor Series di quell'anno, dove Shawn Michaels ha detronizzato Triple H (e ha anche eliminato Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T e Kane) per diventare il nuovo World Heavyweight Champion a New York.

Eric Bischoff e Triple H (Paul Levesque) sono citati come i creatori originali dell'idea di Elimination Chamber, che è stata successivamente utilizzata in vari pay-per-view della WWE. Tuttavia, non è stato istituito come evento PPV a sé stante fino al 2010, quando avrebbe sostituito No Way Out come PLE annuale di febbraio.

Il primo evento Elimination Chamber si è tenuto il 21 febbraio 2010 allo Scottrade Centre di St. Louis, nel Missouri. L'idea alla base dell'evento era che all'interno della Elimination Chamber si sarebbero disputati incontri a eliminazione multipla, con in palio campionati o future opportunità di sfidare per i titoli. Il 2018 si è rivelato un anno memorabile per l'Elimination Chamber, poiché oltre alla prima partita a 7 giocatori mai disputata, anche le lottatrici femminili hanno finalmente ottenuto il loro scontro nella Chamber.

Gli incontri Elimination Chamber sono generalmente disputati da sei partecipanti (o sei tag team per un incontro Chamber a squadre), con due che iniziano il combattimento sul ring. Allo stesso tempo, gli altri quattro sono tenuti all'interno di capsule chiuse posizionate in ogni angolo del ring all'interno della struttura in acciaio collegata da catene. Ogni cinque minuti, uno dei quattro partecipanti (o squadre) viene rilasciato dalle capsule nell'incontro in corso.

Questo continua fino a quando tutti e quattro sono stati liberati, con il match che dura in genere più di venti minuti. L'obiettivo del match è eliminare tutti gli avversari tramite pinfall o sottomissione. Per il secondo anno consecutivo, 12 superstar (sei uomini e sei donne) entreranno nuovamente nella Elimination Chamber, con i vincitori di entrambi i match che si guadagneranno la possibilità di conquistare il titolo al prossimo Wrestlemania.

Lascia che GOAL ti mostri tutte le informazioni essenziali che devi sapere prima dell'evento Elimination Chamber, compreso come guardare o seguire in streaming tutta l'azione emozionante e quali star del wrestling sono pronte a mettersi in mostra sotto i riflettori.

Quando si terrà WWE Elimination Chamber?

WWE Elimination Chamber si terrà il 22 febbraio e sarà trasmesso in tutto il mondo come segue (gli orari sono approssimativi):

Paese Inizio spettacolo 🇺🇸 Stati Uniti 16:00 PT / 19:00 ET 🇬🇧 Regno Unito 00:00 GMT (domenica) 🌍 MENA 2:00 AST (domenica) 🇦🇺 Australia 10:00 AEST (domenica) 🇮🇳 India 4:30 IST (domenica)

Dove si terrà WWE Elimination Chamber?

Sarà la prima Elimination Chamber organizzata a Chicago, presso lo United Center. Con una capienza di quasi 21.000 posti, è l'arena più grande della NBA in termini di capienza. È la sede dei Chicago Bulls nella NBA e dei Chicago Blackhawks nella NHL. Per coincidenza, il primo evento in assoluto tenutosi in questa sede è stato il WWF SummerSlam nel 1994. Ospita anche altri sport, tra cui MMA, Bull Riding, tennis e molto altro ancora. Ha ospitato concerti di alcuni dei più grandi artisti mondiali, tra cui Adele, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Coldplay, Celine Dion e molti altri.

🇺🇸 Come guardare e trasmettere in streaming WWE Elimination Chamber negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, è possibile guardare tutta l'azione di Elimination Chamber in diretta sintonizzandosi su ESPN, sede di tutti gli eventi live premium della WWE, compreso WrestleMania. Anche se non è possibile sintonizzarsi durante la trasmissione in diretta, sarà disponibile lo streaming il giorno successivo, quindi non perderete neanche un secondo dell'azione.

Elimination Chamber sarà trasmesso in streaming come parte del piano Unlimited del servizio ESPN DTC, che richiede un abbonamento mensile di 29,99 $ o un abbonamento a un pacchetto che include ESPN Unlimited tramite un fornitore di servizi TV partecipante, come Fubo.

FuboTV è un servizio di streaming di alta qualità che include ESPN in tutti i suoi pacchetti. Fubo offre diversi piani di abbonamento, tra cui il nuovo "Fubo Sports", che costa 45,99 $ per il primo mese e poi 55,99 $ al mese per i mesi successivi. È semplificato e incentrato sullo sport con oltre 28 canali, tra cui ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e reti locali come ABC, CBS e FOX. Altri piani Fubo partono da 84,99 $ al mese con una prova gratuita di 7 giorni disponibile per i nuovi abbonati su tutti i suoi piani. Il servizio di streaming è una scelta ovvia per gli appassionati di wrestling e di sport in generale.

🌏 Come guardare e trasmettere in streaming WWE Elimination Chamber in tutto il mondo

Gli appassionati di wrestling di tutto il mondo, compreso il Regno Unito, possono guardare WWE Elimination Chamber e tutti gli show della WWE su Netflix tramite livestream. La piattaforma di streaming globale ha avviato un accordo decennale con la WWE all'inizio del 2025.

Paese Piano base Piano standard Piano Premium 🇬🇧 Regno Unito 5,99 £ 12,99 18,99 🇦🇺 Australia 7,99 AUD 18,99 AUD 25,99 AUD 🇮🇳 India 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Giappone ¥890 ¥1.590 ¥2.290 🇲🇽 Messico 119 MXN 249 MXN 329 MXN 🇨🇦 Canada 7,99 CAD 18,99 CAD 23,99 CAD

🛜 Guarda WWE Elimination Chamber da qualsiasi luogo con una VPN

Se WWE Elimination Chamber non è disponibile per la visione in diretta nella tua zona, o se sei in viaggio, puoi utilizzare una VPN per sintonizzarti sull'azione ovunque ti trovi. Una VPN crea una connessione sicura per aggirare le restrizioni geografiche e accedere ai tuoi servizi di streaming preferiti da qualsiasi luogo.

Consigliamo vivamente di utilizzare NordVPN, ma puoi anche consultare la nostra guida dettagliata alle VPN per altre opzioni.

WWE Elimination Chamber match card

Partita Partecipanti Elimination Chamber maschile Randy Orton - LA Knight - Cody Rhodes - Je'Von Evans Eliminatoriale femminile Tiffany Stratton - Rhea Ripley - Alexa Bliss - Asuka Incontro femminile per il titolo Intercontinentale Becky Lynch contro AJ Lee Incontro per il titolo maschile dei pesi massimi CM Punk contro Finn Bálor

Elimination Chamber maschile

Randy Orton

LA Knight

Cody Rhodes

Je'Von Evans

Trick Williams

Jey Uso

Sei Superstar si scontreranno all'interno della Elimination Chamber per aggiudicarsi il diritto di sfidare il campione indiscusso della WWE Drew McIntyre a WrestleMania. Randy Orton è stato il primo a qualificarsi per la Chamber dopo aver sconfitto Aleister Black e Solo Sikoa in un Triple Threat Match a SmackDown. LA Knight è stato il secondo a qualificarsi dopo aver sconfitto Penta e Austin Theory a Raw.

Cody Rhodes ha battuto Jacob Fatu e Sami Zayn in un incontro emozionante, diventando il terzo Superstar a qualificarsi. Je'Von Evans ha sconfitto Gunther e il campione intercontinentale Dominik Mysterio, qualificandosi. Trick Williams ha battuto Damian Priest e Carmelo Hayes, assicurandosi un posto nella temuta struttura. Jey Uso ha conquistato l'ultimo posto nella Elimination Chamber, sconfiggendo Bronson Reed e "Original" El Grande Americano.

Elimination Chamber femminile

Tiffany Stratton

Rhea Ripley

Alexa Bliss

Asuka

Kiana James

Raquel Rodriguez

Sei Superstar si scontreranno all'interno della Elimination Chamber per assicurarsi un incontro di campionato a WrestleMania. Dopo essere tornata dall'infortunio al Royal Rumble, Tiffany Stratton è diventata la prima Superstar a qualificarsi per la Chamber vincendo un Triple Threat Match contro Chelsea Green e Lash Legend a SmackDown.

Rhea Ripley ha sconfitto Lyra Valkyria e Ivy Nile assicurandosi il secondo posto nella Chamber. Alexa Bliss ha sconfitto la campionessa degli Stati Uniti Giulia e Zelina, assicurandosi così un posto. Asuka ha battuto Bayley e Nattie, guadagnandosi un posto nella Chamber. Kiana James ha sconfitto Charlotte Flair e Nia Jax, aggiudicandosi un posto nella temuta struttura. Raquel Rodriguez si è assicurata l'ultimo posto battendo IYO SKY e Kairi Sane.

Becky Lynch vs AJ Lee (incontro per il titolo Intercontinentale femminile)

WWE

Becky Lynch e AJ Lee sono ai ferri corti da quando Lee è tornata alla WWE per la prima volta dopo un decennio per aiutare suo marito, CM Punk, a sconfiggere Lynch e suo marito, Seth Rollins, a Wrestlepalooza. Lee è poi tornata per distrarre Lynch e farle perdere il titolo Intercontinentale Femminile contro Maxxine Dupri a Raw. Poi, a Survivor Series: WarGames, Lee ha conquistato la vittoria per la sua squadra costringendo Lynch alla resa con la Black Widow.

The Man ha poi riconquistato il titolo da Dupri con una vittoria controversa. Quando Lee è apparsa al RAW e ha interrotto il suo discorso, la detentrice del titolo, indignata, l'ha sfidata a un incontro al WWE Elimination Chamber per vendicarsi.

CM Punk vs Finn Bálor (incontro per il titolo dei pesi massimi maschili)

WWE

Finn Bálor ha perso un incredibile incontro per il titolo mondiale contro CM Punk a Raw a Belfast, con Punk che ha alzato il braccio dello sfidante dopo l'incontro. Ma quando gli è stato negato l'accesso al Royal Rumble Match, Bálor ha attaccato Punk per mantenere la sua posizione nella contesa per il titolo. In una guerra di parole in un'edizione di Raw, Punk ha chiesto al General Manager Adam Pearce di concedere a Bálor una rivincita per il titolo a WWE Elimination Chamber.

Pearce ha accettato, e così è deciso. Bálor avrà un'altra possibilità di mettere le mani sul titolo mondiale dei pesi massimi maschili.

🎟️ Come acquistare i biglietti per il WWE Elimination Chamber

La richiesta di biglietti per WWE Elimination Chamber è alta, come per tutti gli eventi WWE, ma ci sono ancora posti disponibili sul sito WWE. Anche se il portale ufficiale è il modo più sicuro per i fan di acquistare i biglietti WWE, chi desidera andare a Chicago può anche prendere in considerazione siti di rivendita secondari come StubHub, che potrebbero offrire le migliori opportunità di ottenere i biglietti.