Come giocherà il Milan di Pioli: modulo e probabili titolari

Stefano Pioli dovrebbe schierare stabilmente il Milan col 4-3-3, Suso sarà al centro del progetto. In regia le chiavi sono di Lucas Biglia.

Il saluta Marco Giampaolo e riparte da Stefano Pioli. Ma cosa cambia tatticamente, come giocherà la squadra rossonera e quali calciatori troveranno più spazio col nuovo tecnico?

Pioli nella sua ultima esperienza alla ha stabilmente adottato il 4-3-3, salvo passare nel finale al 4-2-3-1 per necessità a causa della mancanza di un vero regista.

Al Milan però di registi Pioli ne troverà addirittura due: l'esperto Biglia, da lui già allenato alla e che aveva cercato anche ai tempi della Fiorentina, e il giovane Bennacer.

IL MILAN DI PIOLI COL 4-3-3

Almeno inizialmente quindi l'ipotesi più probabile è che Pioli schieri il Milan con un 4-3-3 in cui davanti a Donnarumma dovrebbero giocare Calabria, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez. Il nuovo tecnico infatti ama avere un terzino di spinta sulla sinistra.

A centrocampo al momento Biglia sembra in leggero vantaggio su Bennacer, accanto a lui dovrebbero giocare Kessie a destra e uno tra Paqueta, Calhanoglu e Bonaventura sulla sinistra col primo leggermente favorito.

Davanti invece l'intoccabile sarà Suso che tornerà a giocare nella sua posizione preferita, largo a destra ma con libertà di accentrarsi. La punta centrale dovrebbe essere Piatek mentre a sinistra troverà spazio stabilmente Rafael Leao che in alcune partite potrebbe essere sostituito da Calhanoglu o dallo stesso Bonaventura.

IL MILAN DI PIOLI COL 4-2-3-1

Pioli però potrebbe optare anche per il 4-2-3-1. In quel caso a centrocampo giocherebbero il solito Kessie insieme a uno tra Biglia e Bennacer mentre alle spalle di Piatek troverebbero spazio Suso, Paqueta e Rafael Leao. Calhanoglu e Bonaventura sarebbero le prime alternative come trequartisti o nei tre dietro il numero 9.