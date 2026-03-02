Come Gift Orban è riuscito a sfuggire alla povertà estrema semplicemente grazie ai suoi goal

Gift Orban (23) è il calciatore che ha realizzato la tripletta più veloce mai registrata in Europa. L'attaccante del Verona ha impiegato solo 205 secondi per mandare tre palloni in rete. Il nigeriano, che era stato seguito anche dal Tottenham, ora gioca per la squadra ultima in classifica in Serie A.

Gift Orban è senza dubbio un nome poetico. La vita è un dono, o almeno così recita il cliché. L'unica persona che potrebbe non essere del tutto d'accordo con questa espressione è proprio Gift. Orban ha infatti avuto un'infanzia particolarmente traumatica nella sua terra natale, l'Africa. "Sono un figlio della strada", ha dichiarato una volta al sito belga Sporza.

"I miei genitori avevano entrambi una casa, mio padre in Nigeria e mia madre in Togo, ma ho iniziato a giocare a calcio da bambino nella periferia di Lagos". Da bambino, Orban ha visto cose che nessun bambino dovrebbe mai vedere.

"Le persone venivano ferite, sotto l'effetto dell'alcol e delle droghe", ricorda. Orban ha visto tutto il brutto della vita. "Recentemente sono stato a Bruxelles con un amico per alcuni giorni. Quando siamo tornati alla nostra auto, era stata completamente saccheggiata. Soldi, carte di credito, passaporto... Il mio amico era terrorizzato, ma io? Ho vissuto cose del genere ogni giorno".

Orban fatica ancora a superare il trauma di un'infanzia difficile. "È stata molto dura e preferisco non parlarne. I miei problemi, non posso spiegarteli", ha detto a un intervistatore de L'Équipe. "Non puoi capire, perché sei nato in Europa. Se sei povero in Francia, lo Stato può aiutarti, ci sono fondazioni e associazioni di beneficenza. In Africa, nessuno ti dà niente e muori di fame. Ecco perché tutti noi vogliamo giocare a calcio".

"A Benue (la regione della Nigeria dove è cresciuto Orban, ndr), se la tua famiglia non ha soldi, la vita è impossibile", sottolinea. "Questo è ciò che mi spinge. Non voglio mai più rivivere quella situazione. Dovevamo procurarci il cibo da soli, ogni giorno. Ora voglio aiutare tutte le persone povere, gli orfani, chiunque abbia una vita come la mia o anche più difficile".

Poi si è rivolto all'intervistatore francese. «Sai cos'è la povertà? La povertà in Europa e quella in Africa non sono nemmeno paragonabili. Dormi in certi posti, è insopportabile. Poi ti svegli e non c'è niente da mangiare. Non farmi altre domande al riguardo».

Orban è un personaggio particolare, questo è chiaro. «Dico quello che penso», ha ammesso. «Sono sincero. Chi non mi conosce pensa che io sia strano. Ma se mi avvicini, vedrai che sono molto rispettoso. Ho vissuto esperienze che mi hanno plasmato, che mi hanno reso quello che sono. Non ho più paura di nulla».

Anche in Italia se ne sono accorti. In Italia, Orban indossa i colori giallo e blu dell'Hellas Verona, dove non esita a mostrare il suo carattere. Dopo aver portato il risultato sullo 0-2 contro il Napoli alcune settimane fa, è corso verso l'angolo pieno di tifosi del Napoli, ha fatto una pistola con le dita e ha sparato alcuni colpi immaginari in aria. Poi ha formato un coltello con le mani e si è tagliato la gola.

Questo gli è valso un cartellino giallo, e i giocatori del Napoli si sono vendicati in campo nella stessa partita, annullando lo svantaggio di 0-2 e ottenendo un pareggio per 2-2. Solo due settimane fa, Orban ha fatto nuovamente notizia in Italia quando è stato espulso per aver insultato verbalmente l'arbitro. Orban è stato punito di nuovo, questa volta con una squalifica di due partite.

Sono tratti caratteriali che l'Hellas Verona è disposto ad accettare. Il nigeriano è il capocannoniere indiscusso della squadra che occupa l'ultimo posto in classifica. Infatti, è l'unico giocatore ad aver segnato più di due goal per l'Hellas Verona in Serie A. Orban ha realizzato ben sette goal finora. D'altra parte, non è un segreto che sia in grado di segnare.

Orban lo fa da sempre, fin da quando ha iniziato a correre sui campi sabbiosi della Nigeria. "Da bambino giocavo sempre sulla spiaggia. Sulla sabbia non solo giochi a calcio, ma sviluppi anche tutti i muscoli", spiega. All'età di tredici anni, suo padre lo iscrisse a un istituto di formazione, anche se all'inizio lui non era molto entusiasta dell'idea.

"Non ho frequentato un'accademia di calcio fino all'età di tredici anni. Avevo bisogno della mia libertà. Per strada potevo fare quello che volevo, mentre in un'accademia ti sgridano". Tuttavia, suo padre aveva ragione. Quando il Bison FC, la squadra giovanile di Orban, organizzò un torneo di calcio, era pieno di scout stranieri.

Un talent scout norvegese dello Stabaek notò Orban. L'attaccante veloce e forte fu invitato a fare un provino in Norvegia. Orban fece una buona impressione, ma non convinse e fu quindi mandato via. Qualche mese dopo, quando lo Stabaek era alla disperata ricerca di un attaccante, lo richiamarono.

Emefie Atta Aneke sa quanto fosse importante quel secondo invito. "Se lo Stabaek non ci avesse ripensato, è molto probabile che Orban non sarebbe mai arrivato in Europa", ha dichiarato l'agente dell'attaccante in un'intervista a The Athletic.

Ma Orban ha avuto quella (seconda) possibilità in Europa e questa volta non se la è lasciata sfuggire. "L'allenatore mi ha fatto entrare e ho subito segnato una doppietta. Ho fatto lo stesso nella partita successiva. Poi ho avuto un periodo fortunato. Ma devo ammettere che la vita lì era difficile".

"Per la prima volta ho sperimentato temperature intorno e sotto lo zero. E la lingua norvegese...", sospira l'attaccante, facendo una smorfia. "Bla, bla, bla. Mi faceva male alle orecchie! Non mi piaceva proprio quel Paese. Nella mia testa avevo già deciso che avrei fatto del mio meglio per fare il passo successivo. Non potevo semplicemente restare lì".

E quel trasferimento sarebbe avvenuto piuttosto rapidamente. Il reparto di scouting del KAA Gent, che in precedenza aveva scoperto anche Jonathan David, individua un nuovo gioiello tra gli attaccanti. Samuel Cardenas, responsabile dello scouting del Gent, deve però fare un grande lavoro di persuasione. Dopo mesi di suppliche, il club acconsente e paga allo Stabaek 4,5 milioni di euro, il secondo trasferimento più costoso nella storia del club belga fino a quel momento.

Orban dimostra immediatamente di valere ogni centesimo speso e anche di più. Nella sua prima (mezza) stagione con il Gent, segna 20 goal in 22 partite. In otto mesi, l'attaccante realizza cinque triplette. Questo gli vale rapidamente il soprannome di "Black Haaland" sui social media.

Orban stabilisce anche un record speciale nelle competizioni europee. In una partita di Conference League contro la squadra turca del Basaksehir, Orban ha impiegato solo 205 (!) secondi per completare la sua tripletta, la più veloce di sempre in Europa. In Belgio, Orban si distingue per la sua velocità, il suo fiuto per il goal e la sua straordinaria potenza di tiro. Quest'ultima è stata dimostrata contro lo Standard Liegi, quando ha calciato la palla dal calcio d'inizio direttamente verso la porta, ma purtroppo il pallone è rimbalzato sulla traversa.

Non c'è da stupirsi che il nome di Orban compaia anche nelle liste di osservazione dei club più importanti del mondo. Il Tottenham Hotspur, in particolare, voleva ingaggiare il prolifico nigeriano, ma alla fine ha deciso di portare Brennan Johnson a Londra.

Nel suo secondo anno in Belgio, però, il motore di Orban si ferma. Non riesce a replicare la stagione precedente e fatica a nascondere la sua frustrazione. L'allenatore Hein Vanhaezebrouck lo retrocede quindi sempre più spesso in panchina, con grande insoddisfazione dell'attaccante.

"Non è facile per lui", ha commentato l'allenatore riguardo a questa decisione. "L'anno scorso era l'eroe e tutto ciò che toccava si trasformava in oro. Ora sta vivendo il rovescio della medaglia, ma questo non potrà che renderlo più forte per il futuro".

Il trasferimento si rivela inevitabile, anche se il Gent alla fine riceve "solo" quattordici milioni di euro. Si tratta di una cifra notevolmente inferiore ai circa trenta milioni di euro richiesti l'estate precedente. L'Olympique Lione saccheggia il Gent, acquisendo Malick Fofana oltre a Orban.

A Lione, però, Orban ha pochissimo spazio. Con la leggenda e capitano del club Alexandre Lacazette davanti a lui, gli vengono concessi solo pochi minuti. Segue una rapida partenza, in parte anche a causa della precaria situazione finanziaria del Lione, e Orban aggiunge un altro Paese al suo curriculum calcistico: la Germania.

Al TSG Hoffenheim, l'attaccante inizia alla grande la sua nuova avventura, segnando quattro goal in sette partite. Ma poi i minuti di gioco diminuiscono rapidamente e presto segue un altro trasferimento. Questa volta è l'Hellas Verona che riesce a ingaggiare Orban in prestito per tutta la stagione, con opzione di acquisto.

Tuttavia, la retrocessione sembra uno scenario molto probabile per la squadra all'ultimo posto della Serie A. Ed è improbabile che una squadra retrocessa attivi un'opzione di acquisto da otto milioni di euro. Pertanto, c'è una buona possibilità che Orban cambi nuovamente squadra quest'estate.

"Il mio sogno più grande è giocare in Premier League", dice. "Manchester United, Liverpool, Manchester City. Non mi piace molto l'Arsenal, però. È come se non volessero vincere titoli. Voglio andare in un posto dove lo vogliono fare".