Colpo dell'Union Berlino: ufficiale l'arrivo dell'ex Dortmund Subotic

Dalla finale di del 2013, giocata da protagonista con un salvataggio sulla linea memorabile, alla nuova sfida della neo-promossa. L'ex Neven Subotic è ufficialmente un giocatore dell'Union Berlino.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il difensore centrale serbo ha sottoscritto da svincolato un contratto di due anni con il club della capitale tedesca, appena promosso nella massima serie per la prima volta nella sua storia.

Dopo aver scritto la storia a Dortmund con il di Klopp, che lo ha portato dal , Subotic ha passato l'ultimo anno e mezzo con il , dopo una parentesi in prestito al Colonia.

👉 1. FC Union Berlin have acquired the services of vastly-experienced central defender Neven Subotic.#fcunionhttps://t.co/Im9ZfEanG0