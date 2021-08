Colpo a sinistra per lo Spezia: ufficiale l’arrivo dall’Atalanta di Reca

Si chiude l’avventura di Arkadiusz Reca all’Atalanta. L’esterno polacco si è trasferito allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto.

Quarto anno in Italia e quarta esperienza diversa per Arkadiusz Reca . L’esterno polacco, che nell’estate del 2018 è stato prelevato dall’ Atalanta dal Wisla Plock, dopo le parentesi in prestito alla SPAL ed al Crotone , inizia una nuova avventura: quella allo Spezia.

A confermare il trasferimento del giocatore è stato lo stesso club degli ‘Aquilotti’ attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Nuovo colpo in casa Spezia, arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta BC l'esterno polacco Arkadiusz Reca, che indosserà la maglia numero 13”.

Reca, sempre attraverso il sito dello Spezia, non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon esito della trattativa.

“Ho sposato con convinzione il progetto Spezia Calcio e sono felice di essermi legato al Club per le prossime quattro stagioni. Lo Spezia mi ha voluto fortemente, ho già visto la squadra all'opera e non vedo l'ora di unirmi ai nuovi compagni sotto la guida di mister Thiago Motta”.

L’esterno classe 1995, che la scorsa stagione ha totalizzato 30 presenze, 2 goal e soprattutto 7 assist in Serie A con la maglia del Crotone, ha vestito in quattordici occasioni la maglia della Nazionale maggiore polacca.