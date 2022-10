Colpo Christian Santos per la Juve Stabia: ha giocato anche una Copa America

Colpo importante in Serie C: ex Deportivo La Coruna ed Alaves, ha segnato moltissimo in Olanda con la maglia del NEC.

Una lunga carriera che l’ha portato prima in Germania, poi in Belgio, Olanda, Spagna, ancora Germania e Cile, prima di iniziare un nuovo capitolo della sua storia da calciatore in Italia. Christian Santos, a trentaquattro anni, è pronto a mettere il suo enorme bagaglio d’esperienza al servizio della Juve Stabia.

L’attaccante venezuelano, al termine di un periodo di prova con le ‘Vespe’, ha evidentemente convinto tutti e apposto la firma sul contratto che lo lega al suo nuovo club.

A confermarlo è stata la stessa Juve Stabia attraverso un comunicato ufficiale.

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Santos Freire Christian Robert, classe ’88, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, natio di Puerto Ordaz (Venezuela), è cresciuto calcisticamente nel Bielefeld e ha vestito anche, tra le altre, le maglie del KAS Eupen, del Waasl-Beveren, del NEC Nijmegen, dell’Alavès, del Deportivo La Coruna, del Vfl Osnabruck e del Colo Colo”.

Christian Santos ha anche pronunciato le sue prime parole da nuovo giocatore della Juve Stabia.

“Sono contento di giocare nella Juve Stabia e di essere arrivato a Castellammare di Stabia. Sono da subito a disposizione dei miei nuovi compagni e di mister Colucci”.

Per la compagine campana che attualmente occupa il quarto posto nella classifica del Girone C di Serie C, si tratta di un innesto importante, anche in considerazione del fatto che sin qui la prolificità in attacco non è stata esattamente il suo punto di forza: soli sette goal segnati in altrettante partite.

Christian Santos ha vestito, tra le altre, le maglie del NEC (ben 41 goal in 70 partite), del Deportivo La Coruna, dell’Alaves ed è reduce da un’esperienza al Colo Colo.

Dal 2015 al 2018 ha fatto anche parte del giro della Nazionale venezuelana, con la quale ha preso parte alla Copa America del Centenario.