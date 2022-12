Colpo Caputo per l’Empoli: c’è l’annuncio ufficiale

Il club toscano piazza il colpo Caputo: si tratta di un ritorno, visto che la punta ha già vestito per due anni la maglia dell’Empoli.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità e adesso ci sono anche quelli: Francesco Caputo è un nuovo giocatore dell’Empoli.

Ad annunciare la definizione dell'operazione con la Sampdoria è stato lo stesso club toscano attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter.

L’Empoli mette dunque a segno un colpo molto importante per il suo attacco, riabbracciando tra l’altro un giocatore che già conosce alla perfezione l’ambiente azzurro.

Caputo, che si è trasferito con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ha già vestito la maglia dell’Empoli tra il 2017 ed il 2019, contribuendo prima alla promozione dei toscani in Serie A da capocannoniere della Serie B con ben ventisei reti, e poi segnando sedici goal nell’annata successiva che non basteranno per evitare una retrocessione.

Caputo, trentacinque anni, chiude dopo un anno e mezzo dunque l’avventura alla Sampdoria scandita da tredici reti complessive in cinquantacinque gare.

Nel corso di questa stagione ha totalizzato quindici presenze in campionato che sono state accompagnate da un unico goal: quello segnato alla quinta giornata contro il Verona.