Colpo Arsenal, preso Saliba: "Resterà al Saint-Etienne"

Il presidente del Saint-Etienne, Bernard Caiazzo, ha confermato l'acquisto di William Saliba da parte dell'Arsenal: "Farà la stagione con noi".

Affare fatto sull'asse -. Come confermato dal presidente dei francesi, Bernard Caiazzo, intervenuto ai microfoni del quotidiano 'Le Progres', il difensore William Saliba è stato preso dai Gunners a titolo definitivo.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Come precisato però dallo stesso numero uno dei Verdi, Saliba giocherà un'altra stagione in prestito con il suo attuale club.

L'articolo prosegue qui sotto

"Con l'Arsenal è tutto fatto, ma William farà la stagione con noi".

Il giovane difensore francese classe 2001 ha preferito i Gunners ai rivali del , e sarà pagato 30 milioni di euro più bonus dai londinesi.

Per Saliba nella scorsa stagione è arrivato l'esordio in , e a fine anno sono state complessivamente 16 le presenze nel massimo campionato francese. Il futuro sarà in Premier League, ma per ora ad attenderlo c'è un'altra annata in in cui continuare la sua crescita con la maglia del Saint-Etienne.