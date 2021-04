Colombia, squadra scende in campo con 7 giocatori: rosa decimata dal Covid

Tra infortunati e positivi al Covid, la squadra Águilas Doradas poteva contare solo su 7 giocatori: la partita è finita 3-0, con un altro infortunio.

Incredibile quanto successo in Colombia nell'ultima giornata della prima divisione, la Liga BetPlay Dimayor. La squadra Águilas Doradas aveva chiesto alla Federazione di posticipare la partita contro il Boyacá Chicó, visto il numero impressionante di indisponibili tra casi di Covid-19 e alcuni infortunati.

La Federazione ha però negato il rinvio della partita, facendo leva sul regolamento firmato dalle stesse squadre lo scorso anno. Le Águilas Doradas, quindi, per non andare incontro ad alcuna sanzione, sono scese in campo come se nulla fosse con solo sette giocatori in campo.

Erano sette infatti i soli disponibili della squadra, che aveva anche annunciato i convocati su Twitter con molto umorismo: "I 18... scusate i 7 convocati per la partita più impari della storia".

La partita si è giocata e le Águilas Doradas hanno tenuto incredibilmente la porta inviolata per addirittura 57 minuti, con il secondo portiere tra l'altro schierato in difesa. Una stoia resistenza che poi si è interrotta con tre goal in rapida successione.

La gara poi, colmo dei colmi, è finita dopo l'infortunio di un altro giocatore delle Águilas Doradas, con il regolamento che non permette ad una squadra di giocare con solo sei giocatori.

Una sconfitta che, come annunciato dalla stessa squadra colombiana su Twitter, è stata accolta come un'impresa. Come dargli torto...