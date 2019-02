Colombia, Queiroz nuovo ct: è l'erede di Pekerman

Carlos Queiroz è il nuovo commissario tecnico della Colombia: arriva dopo i sei anni del regno Pekerman, dimessosi dopo i Mondiali.

La Colombia cambia guida tecnica, stavolta con il successore definitivo di José Pekerman: è Carlos Queiroz il nuovo ct dei 'Cafeteros', al posto di Arturo Reyes che ha ricoperto tale incarico ad interim a partire dal termine della recente esperienza mondiale in Russia.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il portoghese è sicuramente uno dei professionisti più esperti del panorama calcistico internazionale: reduce da quasi otto anni alla guida dell'Iran, condotto a due qualificazioni di fila ai Mondiali e alla semifinale dell'ultima Coppa d'Asia, dove è stato sconfitto dal Giappone.

In carriera vanta anche una stagione (2003/2004) al timone del Real Madrid, da cui venne esonerato a causa di un deludente quarto posto in Liga. In precedenza ricoprì il ruolo di assistente di Sir Alex Ferguson sulla panchina del Manchester United.

Queiroz avrà subito molto lavoro da compiere, visto che in estate si disputerà la Copa America in Brasile: Colombia inserita nel gruppo B con Argentina, Paraguay e Qatar, non il massimo della tranquillità.