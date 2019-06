Colombia-Qatar dove vederla? Canale tv e diretta streaming

In campo Colombia e Qatar per la seconda giornata di Copa America: tutte le informazioni sul match, dalle formazioni a dove vederla.

Seconda gara nel girone B per e , con il team di Queiroz deciso a chiudere la qualificazione al turno successivo. La squadra asiatica vuole provare a compiere l'impresa e balzare in testa al girone, visto che il pareggio potrebbe di fatto già rappresentare un addio alla competizione.

Nel primo match del raggruppamento la Colombia ha avuto la meglio su una deludente , mentre il Qatar è riuscito a fermare il sul pareggio per 2-2. Si comincia a fare sul serio, una vittoria o una sconfitta al Morumbi potrebbero già portare ad un netto verdetto.

In questa pagina tutte le informazioni su Colombia-Qatar: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

COLOMBIA-QATAR: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Colombia-Qatar DATA 19 giugno 2019, 23.30 DOVE Stadio Morumbi, San Paolo ARBITRO Alexis Herrera ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO COLOMBIA-QATAR

La gara di Copa America tra Colombia e Qatar si giocherà alle 23:30 ora italiana mercoledì 19 giugno 2019: appuntamento allo Stadio Morumbi di San Paolo.

Colombia-Qatar non avrà una diretta esclusiva televisiva, visto che DAZN ha acquistato i diritti dell'intera competizione. Il match di Copa America sarà visibile grazie ad una smart , oppure collegando il televisore a una console Xbox o PS4, o ancora a un decoder SkyQ, o infine grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV.

Colombia-Qatar sverrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. La gara di Copa America potrà essere vista grazie a diversi dispositivi: dal pc al tablet, passando per lo smartphone.

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Medina, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Uribe, Barrios; James Rodriguez, Zapata, Martinez

QATAR (4-4-1-1): Al Sheeb; Correia, Al Rawi, Salman, Hassan; Al Haydos, Khoukhi, Madibo, Afif; Hatem; Alì Alomez