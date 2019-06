Colombia-Paraguay dove vederla? Canale tv e diretta streaming

La Colombia già qualificata affronta il Paraguay bisognoso del successo nelll'ultima gara del gruppo B di Copa America: dove vederla in tv e streaming

già qualificata ai quarti di finale di Copa America, con l'obbligo di vincere per arrivare matematicamente secondo e rintuzzare il tentativo di sorpasso dell' , impegnata contemporaneamente nel match - sulla carta più agevole - contro il .

Questo è lo scenario della partita in programma domenica sera a Salvador de Bahia, una premessa che rende alquanto probabile il turnover da parte di Queiroz: nella Colombia potrebbero trovare spazio i vari Arias, Cardona e Diaz, ed anche Falcao potrebbe avvicendare Duvan Zapata al centro dell'attacco. Sicura l'assenza tra i pali di Ospina, accorso al capezzale del padre malato.

Berizzo dovrebbe invece schierare una formazione simile, se non identica, a quella che ha pareggiato con l'Argentina, col bolognese Santander al centro dell'attacco e l'ex e Piris titolare da terzino destro.

Di seguito tutte le informazioni su Argentina-Paraguay: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

COLOMBIA-PARAGUAY: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Colombia-Paraguay DATA 23 giugno 2019, 21.00 DOVE Arena Fonte Nova (Salvador de Bahia) ARBITRO Víctor Carrillo (Perù) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO COLOMBIA-PARAGUAY

Colombia-Paraguay si giocherà alle ore 21 di domenica 23 giugno: teatro della sfida l'Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia.

Il match tra Colombia e Paraguay sarà trasmesso, come l'intera Copa America, da DAZN e quindi non sarà visibile in via satellite o digitale terrestre. Per poterlo vedere sul proprio televisore, sarà necessario avere una moderna smart tv, oppure collegare il proprio apparecchio a un decoder Sky Q, a una console Xbox One o a una PlayStation 4 o, ancora, usare dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Essendo un'esclusiva DAZN, Colombia-Paraguay sarà visibile in diretta sul sito e sull'app dedicata, sfruttando ovviamente una connessione internet veloce cui collegare il proprio Pc, tablet o smartphone, ed avendo un abbonamento attivo a DAZN. La telecronaca sarà di Ricky Buscaglia, il match sarà poi disponibile on demand in qualsiasi momento dopo il fischio finale.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Arias, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Cardona, Uribe; Diaz, Falcao, James Rodriguez.

PARAGUAY (4-4-1-1): Fernandez; Piriz, Gomez, Alonso, Arzamendia; Gonzalez, Sanchez, J. Rojas, M. Rojas; Almiron; Santander.