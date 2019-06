Colombia-Cile dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Colombia e Cile a confronto per i quarti di Copa America. Ecco tutte le informazioni sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vederla.

Dopo e , in campo e : big match per decidere chi si qualicherà ai quarti di finale e puntare in maniera decisa alla vittoria del torneo. I Cafeteros arrivano ai quarti da primi del proprio raggruppamento, mentre i Campioni in carica sono arrivati dietro l' .

Se il Cile ha vinto le ultime due edizioni della Copa America, battendo per due volte l'Argentina in finale, la Colombia ha conquistato una sola volta il massimo trofeo sudamericano, precisamente nel 2001. Chi vince affronterà in semifinale la vincente tra Uruguay e Perù.

Tutto su Colombia-Cile: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

COLOMBIA-CILE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Colombia-Cile DATA 29 giugno 2019, ore 1:00 DOVE Arena Corinthians, San Paolo ARBITRO Nestor Pitana (Argentina) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO COLOMBIA-CILE

Colombia-Cile, penultimo quarto della Copa America 2019, si svolgerà alla Corinthians Arena di San Paolo, Brasile. Appuntamento all'una della notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2019.

Colombia-Cile non ha una copertura televisiva: il match verrà trasmesso su DAZN, che ha acquistito i diritti della Copa America 2019. Gara comunque visibile dai possessori di un moderno smart , con varie alternative: scaricando l'app di DAZN, oppure collegando una console Xbox One o PS4 o un decoder Sky Q, o infine grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

DAZN permetterà ai fruitori di vedere Colombia-Cile in diretta : diverse e opzioni per vedere la partita su diversi dispisitivi: dal pc al tablet, passando per lo smartphone. Gara on demand al termine del match.

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Medina, Gonzalez, Sanchez, Gutierrez; Cuadrado, Barrios, Uribe; J.Rodriguez, Zapata, Martinez

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Maripan, Medel, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fernandes, Vargas, Sanchez