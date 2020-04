Cohn-Bendit non ha dubbi: "Mbappé costerà 35-40 milioni"

Che il coronavirus stia mettendo nei guai il calcio, è cosa ormai certa e risaputa a tutte le latitudini del mondo. Sia i club ricchi che quelli poveri stanno risentendo delle mancate entrate nel corso degli ultimi due mesi.

Il risultato a breve termine sarà sicuramente il deprezzamento dei cartellini dei calciatori in sede di calciomercato. Lo pensa anche Daniel Cohn-Bendit, europarlamentare francese, un politico che in patria ricopre una figura blasonata e rispettata.

"Questa crisi pulirà il calcio, e lo sport in generale, da tutte le sue irrazionalità. Mbappé ad esempio costerà 35-40 milioni di euro e non più 200. E chi potrà permetterselo? E' come se ci fosse stato un attacco nucleare e tutto andrà ricostruito dalle basi, ma su un altro terreno".