La Clivense di Pellissier continua la scalata: è promossa in Serie D

Il club nato sulle ceneri del Chievo Verona e guidato da Sergio Pellissier ha conquistato la promozione con un turno d'anticipo.

Un altro passo importante verso l’Olimpo del calcio italiano. La Clivense del presidente Sergio Pellissier ha conquistato aritmeticamente la promozione in Serie D con una giornata d’anticipo.

Nell’ultimo turno del Girone A di Eccellenza veneta, la squadra guidata da Riccardo Allegretti ha superato col risultato di 3-0 lo Schio e si è assicurata un posto nel prossimo campionato dilettantistico grazie ai 75 punti in classifica.

A decidere l’incontro la doppietta di Andrea Cibin e il goal di Antenucci. Poi, al triplice fischio, alle 18.18 è ufficialmente esplosa la festa davanti al pubblico presente nell'impianto di Borgo della Vittoria a San Martino Buon Albergo.

“Abbiamo sognato che andasse così in questo campionato, e devo dire che i ragazzi ci hanno fatto un regalo straordinario. È stato un anno difficile, complicatissimo, patito tantissimo". E ancora: "Quello che ci ha sempre fatto andare avanti è vedere che i ragazzi non hanno mai mollato e che i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Noi come società siamo sempre stati presenti. Questa è la dimostrazione di cosa significa squadra. L’unione di questi fattori e credo che la Clivense quest’anno abbia lottato contro grandi squadre che volevano vincere il campionato come noi. Siamo orgogliosi di quello che ha fatto la squadra".

Gioia indescrivibile per il presidente Sergio Pellissier, che ha mostrato tutta la sua emozione per la promozione della Clivense in Serie D a due anni dalla sua fondazione.



Dopo la fondazione il 13 agosto 2021 sulle ceneri del Chievo Verona, la Clivense ha conquistato il campionato di Terza Categoria, la titolo provinciale e la Coppa Provincia, prima di acquisire il titolo del San Martino Speme, squadra retrocessa dal Girone C di Serie D nella stagione 2021/2022.

Ora un’altra promozione e il salto in quarta serie. Un altro traguardo importante nel lungo percorso verso l’élite del calcio italiano.