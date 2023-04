Clima teso a Benevento: Jureskin aggredito e insultato da tre persone

Il giocatore croato dei sanniti vittima di un agguato compiuto da tre persone a bordo di un'auto: il croato è stato bloccato per strada.

Un vero e proprio incubo sportivo. Il Benevento continua a vivere un momento di grande difficoltà con lo spettro della retrocessione che continua ad aleggiare sulle ‘streghe’.

Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio dell’arrivo in panchina di Andrea Agostinelli al posto del dimissionario Roberto Stellone, il quarto cambio di guida tecnica nel corso della stagione per la squadra campana, all’ultimo posto del campionato cadetto con 29 punti.

Un clima di terrore che ha colpito, suo malgrado, anche Roko Jureskin, calciatore croato del Benevento.

Come riferisce Il Mattino, questa mattina il giocatore ha sport denuncia per un’aggressione perpetrata ieri ai suoi danni. Mentre era a bordo della sua auto all’altezza di Viale degli Atlantici, poco dopo aver lasciato lo stadio al termine dell’allenamento, un’auto con tre persone a bordo gli si è affiancata, gli ha chiesto di fermarsi.

Uno degli occupanti è sceso dal veicolo e dopo avergli fatto abbassare il finestrino lo ha colpito con un pugno in volto urlandogli degli epiteti rivolti a lui e ai compagni.

Inizialmente scosso per l’accaduto, Jureskin è rientrato subito nel centro sportivo per farsi medicare dallo staff medico, senza recarsi immediatamente dalle forze dell’ordine e in ospedale.

Questa mattina, il calciatore dell’Under 21 della Croazia, arrivato in prestito a gennaio dal Pisa, ha deciso di denunciare quanto accaduto ieri, con le indagini che sono subito partite per individuare i responsabili del bruttissimo episodio.