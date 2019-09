Classifica ingaggi dei tecnici di Serie A: Conte primo, seguono Sarri e Ancelotti

E' Antonio Conte l'allenatore più pagato della Serie A con 11 milioni netti a stagione, il quinto in Europa. Sarri e Ancelotti completano il podio.

L' lo ha voluto a tutti i costi per ripartire e provare a dare fastidio alla in e in Europa: è Antonio Conte il vero top player del club nerazzurro, autore di uno sforzo economico di alto livello pur di convincere il tecnico salentino a sposare il progetto targato Suning.

Nell'analisi della 'Gazzetta dello Sport' sugli stipendi percepiti dagli allenatori di , si evince come l'ex commissario tecnico della Nazionale sia il più pagato di tutti: Steven Zhang gli garantisce un ingaggio da 11 milioni netti a stagione che lo rendono il 'Paperone' del campionato. Meglio anche di José Mourinho che nel 2008 non andò oltre i 9, per poi salire di due milioncini nell'anno successivo.

Peraltro l'Inter deve sobbarcarsi anche la spesa di 4,5 milioni relativa al contratto di Luciano Spalletti, ancora a libro paga dopo l'esonero di fine maggio.

A livello europeo, Conte si trova al quinto posto: irraggiungibile Diego Simeone con i suoi 23 milioni, seguito da Pep Guardiola (18), Ernesto Valverde (12,5) e Zinedine Zidane (12).

Ma torniamo alle questioni di casa nostra: completano il podio Maurizio Sarri con i suoi 5,5 milioni più bonus legati al rendimento in e Carlo Ancelotti, 'fermo' ai 5 che gli elargisce Aurelio De Laurentiis. Per completezza bisogna dire che i bianconeri, così come l'Inter, continuano a pagare pure Massimiliano Allegri, legato alla 'Vecchia Signora' da un accordo valido fino a giugno 2020.

3 milioni a testa per Paulo Fonseca e Sinisa Mihajlovic, 2,5 per Gian Piero Gasperini che proverà ad andare il più avanti possibile in Europa con la sua . 'Solo' 2 milioni per Simone Inzaghi e Marco Giampaolo, mentre Walter Mazzarri ed Eusebio Di Francesco ne guadagnano 1,8.

L'ultimo in graduatoria è Igor Tudor con i suoi 500mila euro più bonus, poco meno dei 600mila di Ivan Juric ed Eugenio Corini. Di seguito la classifica completa.

ANTONIO CONTE 11* [INTER]

MAURIZIO SARRI 5,5 [JUVENTUS]

CARLO ANCELOTTI 5 [NAPOLI]

PAULO FONSECA 3 [ROMA]

SINISA MIHAJLOVIC 3 [BOLOGNA]

GASPERINI 2,5 [ATALANTA]

S. INZAGHI 2 [LAZIO]

GIAMPAOLO 2 [MILAN]

DI FRANCESCO 1,8 [SAMPDORIA]

MAZZARRI 1,8 [TORINO]

MONTELLA 1,5 [FIORENTINA]

MARAN 1 [CAGLIARI]

DE ZERBI 1 [SASSUOLO]

LIVERANI 0,9 [LECCE]

SEMPLICI 0,8 [ ]

D'AVERSA 0,75 [PARMA]

ANDREAZZOLI 0,7 [GENOA]

CORINI 0,6 [BRESCIA]

JURIC 0,6 [VERONA]

TUDOR 0,5 [UDINESE]

* Ingaggio netto