Classifica Girone F Champions League: l'Inter si qualifica se...

Ecco cosa serve all'Inter, inserita nel Girone F, per qualificarsi agli ottavi di Champions League.

A 90 minuti dalla conclusione della fase a gironi di , l' si appresta ad affrontare l'ultimo scoglio che la separa dagli ottavi di finale. I nerazzurri, per staccare il 'pass', dovranno spuntarla sull'antagonista nella corsa al secondo posto: il .

Inter inserita nel Girone F, dove oltre ai tedeschi figurano il e lo Slavia Praga rispettivamente già qualificato e già eliminato: l'ultima giornata, prevede Inter-Barcellona e -Slavia Praga.

Alla squadra di Antonio Conte, per centrare gli ottavi di Champions League, nell'ultimo turno basterà inanellare lo stesso risultato dei gialloneri o comunque non fare peggio del Dortmund.

PT V P S GF GS DR 1. Barcellona 11 3 2 0 7 3 +4 2. Inter 7 2 1 2 9 7 +2 3. Borussia Dortmund 7 2 1 2 6 7 -1 4. Slavia Praga 2 0 2 3 3 8 -5

L'INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE...

Batte il Barcellona

Pareggia col Barcellona e il Borussia Dortmund non batte lo Slavia Praga

Perde col Barcellona e il Borussia Dortmund perde con lo Slavia Praga

L'Inter - in vantaggio negli scontri diretti col Borussia Dortmund (vittoria 2-0 a San Siro e ko per 3-2 in ) - battendo il Barcellona sarebbe certa degli ottavi di Champions a prescindere da ciò che faranno Gotze e compagni.

Un punto basterebbe qualora il Dortmund non vincesse coi cechi, mentre un ko premierebbe i nerazzurri in caso di contemporanea sconfitta del Borussia.

Se non dovesse consumarsi uno di questi scenari, l'Inter arriverebbe terza e 'retrocederebbe' nei sedicesimi di coi tedeschi qualificati.