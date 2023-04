Clamoroso errore di Oliver Dovin: si dimentica il pallone e l'Häcken segna

Il portiere dell'Hammarby ha il pallone tra i piedi, ma lo perde clamorosamente di vista: Traoré non ha difficoltà nell'appoggiarlo nella porta vuota.

Dalla Serie C all'Allsvenskan, dall'Italia alla Svezia. Poco più di una settimana più tardi, il fattaccio si ripete. Sempre con un portiere come protagonista, sempre con un goal assurdo come conseguenza. Dopo Andrea Pagno, numero uno dell'Albinoleffe, stavolta è toccato a Oliver Dovin salire sul banco degli imputati.

Dovin è il portiere dell'Hammarby che domenica, nella seconda giornata del massimo campionato svedese, ha perso per 3-1 in casa dell'Häcken. Una sconfitta tutto sommato normale, visto che è arrivata contro i campioni in carica dell'Allsvenskan (l'Hammarby ha invece chiuso al terzo posto nel 2022). Quel che non è normale, semmai, è il modo in cui è arrivata.

Minuto 5: Dovin ha il pallone tra i piedi dopo un retropassaggio. Sereno, tranquillo. Anche troppo. Perché a un certo punto, improvvisamente e incredibilmente, il pallone gli scompare dalla vista e dal controllo. Traoré, attaccante avversario, è lì e a porta vuota non può sbagliare.

Il video dell'azione è chiaro: Dovin perde completamente di vista il pallone e lo confonde con... il dischetto del calcio di rigore. Bianco uno e bianco l'altro, del resto. Quando si accorge della topica è troppo tardi: Traoré sta già appoggiando la palla nella porta sguarnita.

Per la cronaca, la gara è come detto terminata sul punteggio di 3-1 per l'Häcken: anche le altre due reti dei padroni di casa sono state firmate da Traoré, tutte nel primo tempo. L'Hammarby ha accorciato con Tekie nella ripresa, ma la rimonta non è riuscita.