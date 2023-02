Clamoroso autogoal del Midtjylland: no look verso la porta, ma il portiere non c'è

Sotto di tre reti contro lo Sporting, Midtjylland allo sbando: Gartenmann ha cercato il portiere con un retropassaggio, ma Lossl non era tra i pali.

L'1-1 dell'andata aveva lasciato ampiamente la porta aperta alla qualificazione del Midtjylland. Invece tutto è crollato, nel match di ritorno. Una disfatta dura da digerire per la formazione danese, che tra le mura amiche ha visto lo Sporting Lisbona passeggiare, ottenendo agevolmente il pass per gli ottavi grazie ad un secco 4-0. Con il goal che ha chiuso la sfida come simbolo horror del match.

Una gara sempre più in discesa, attimo dopo attimo, per la formazione di Albert Capellas, scelto dal Midtjylland dopo gli anni come coordinatore del Barcellona. Prima la rete di Coates al minuto 21, dunque la foga di Paulinho che ha portato in poch minuti ad una doppia amoninzione: giallo al 36' e seconda ammonizione al 38'. Padroni di casa in dieci, sotto di un uomo.

Le buone sensazioni della vigilia si sono tramutate in incubo per il Midtjylland, che ha cominciato a sbandare senza più tenere testa allo Sporting. La doppietta di Goncalves ha chiuso la sfida, portando i danesi nel baratro.

Tanto che al minuto 85, il 4-0 arrivato con l'autorete di Gartenmann è sembrata la rappresentazione massima di una squadra allo sbando dopo il primo goal subito e la rapida espulsione comminata a Paulinho.

Per Gartenmann un autogoal da dimenticare: il difensore 26enne ha ricevuto palla appena fuori dall'area, cercando il passaggio all'indietro per il compagno di squadra Lossl, portiere del Midtjylland. Un errore a dir poco clamoroso: senza guardare, con un no-look inspiegabile, ha toccato all'indietro, senza però accorgersi che Lossl non era tra i pali, ma bensì spostato sulla sinistra. Il risultato? Pallone mestamente in rete.

Gartenmann ha così segnato il 4-0, venendo rincuorato dagli avversari per il disastroso passaggio all'indietro che ha chiuso la sfida e l'esperienza europea del Midtjylland, seconda nei gironi ai danni della Lazio, tra l'altro k.o per 5-1 nella trasferta danese.

Ora la squadra di Capellas si ritufferà nel campionato per risalire la china: attualmente, infatti, il Midtjylland al quarto posto, a dieci punti dalla vetta occupata dal Nordsjaelland.