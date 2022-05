La clamorosa striscia del Barcellona Femeni: 45 partite vincendo sempre

L’1 giugno 2021 il Barcellona Femeni perdeva 4-3 contro l’Atlético Madrid una partita di Primera Division 2020/21. L’unica sconfitta di una stagione dominata: 33 vittorie e +152 di differenza reti.

Che le ragazze blaugrana fossero abituate a vincere lo si era capito già dalla scorsa stagione, ma era difficile immaginare che da quella partita ne sarebbero passate 45 con un solo esito finale: vittoria Barcellona. Almeno fino a sabato 30 aprile.

Nella semifinale di ritorno della Women’s Champions League contro il Wolfsburg, le ragazze catalane hanno incassato la prima vittoria dopo quasi 11 mesi, dopo 45 partite vincendo sempre ogni gara, in ogni competizione.

Una striscia incredibile, nella quale ovviamente si è incastonato il triplete dello scorso anno - che si può ovviamente ripetere anche in questa stagione.

La sconfitta per 2-0 contro il Wolfsburg, infatti, segue il 5-1 dell’andata e non preclude l’accesso alla finale di Hermoso e compagne: la sfida col Lione è in programma il 22 maggio.

La finalissima poteva diventare la 50a vittoria in fila, non lo sarà, ma nessuno si strappa i capelli: anche perché non che 45 comunque siano male...