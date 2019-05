Cinque squadre inglesi in Champions League: tutte le ipotesi

La Champions League edizione 2019-2020 potrebbe vedere ai nastri di partenza cinque squadre inglesi: ecco tutte le ipotesi possibili.

Le finali di ed , che si disputeranno rispettivamente il prossimo 1 giugno ed il prossimo 29 maggio , vedranno protagonisti quattro squadre inglesi. In quel di Madrid di sfideranno e , a Baku invece se la vedranno e .

Questo dominio inglese in Europa potrebbe consentire, nella stagione 2019-2020, di vedere cinque squadre inglesi partecipare alla Champions League . Ecco le possibili ipotesi.

Champions League - Tottenham vincitore ma 5° in Premier League

La finale, il prossimo 1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid, vedrà di fronte il Liverpool di Klopp ed il Tottenham di Pochettino .

I Reds sono già qualificati per la prossima edizione, gli Spurs invece sono al momento al quarto posto in classifica, a pari punti con l'Arsenal, ma con una migliore differenza reti rispetto ai Gunners (+28 contro +20).

Nella malaugurata ipotesi che nell'ultimo turno di Premier dovessero perdere il quarto posto a scapito di Ozil e compagni, potrebbero approdare in Champions solamente vincendo la finale in programma.

Il regolamento UEFA prevede che in caso di contemporanea vittoria della Champions League e di classificazione nel proprio campionato di competenza nei posti che assegnano la qualificazione alla Champions, non scatti il quinto posto a favore di una squadra della stessa nazione ma si liberi uno slot per un'altra nazione: in queso caso, in base al Ranking UEFA, a beneficiarne sarebbe un club di Eredivisie.

Europa League - Arsenal vincitore e 5° in Premier League

La finale del prossimo 29 maggio a Baku vedrà protagonisti il Chelsea di Sarri e l' Arsenal di Emery.

I Blues, grazie alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il , si sono già assicurati la partecipazione alla prossima Champions.

Diverso il discorso per i Gunners, che come sopra evidenziato si trovano attualmente al quinto posto in classifica a pari punti con il Tottenham, ma con una differenza reti peggiore rispetto alla squadra di Pochettino: +28 contro +20.

Appare onestamente difficile che le cose possano cambiare nell'ultimo turno, quando gli Spurs affronteranno in casa l' oramai senza motivazioni. L'Arsenal sarà invece impegnato sul campo del .

Tale situazione comporta che per vedere cinque squadre inglesi partecipare alla prossima edizione della Champions League dovrà essere l'Arsenal a trionfare a Baku. Al contempo Lacazette e compagni dovranno concludere al quinto posto il campionato.

Il regolamento UEFA prevede infatti che nel momento in cui la squadra che ha vinto l'Europa League si sia classificata già in campionato per la prossima edizione della Champions, non ci sarà l'inserimento di una squadra della stessa nazione ma lo slot libero verrà attribuito, in base al coefficiente per nazioni, ad un team della .

4° posto e retrocessione in Europa League - E' accaduto nel 2012...

Essendo presenti nelle due finali 4 squadre inglesi, una compagine della Premier League vincerà sicuramente entrambe le competizioni.

Nel momento in cui le squadre vincitrici della Champions League e dell'Europa League, non si dovessero qualificare tra le prime 4 in Premier League, resterebbe esclusa la squadra che in si è qualificata al quarto posto, che verrà retrocessa in Europa League.

Questa situazione si è già verificata nel 2011-2012, quando il Chelsea vinse la Champions League ma arrivò sesto in Premier League. In quel caso ad essere penalizzato fu il Tottenham, che dovette retrocedere in Europa League.

Non si potrà verificare però nel 2018-2019, perchè sicuramente alla fine della Premier League una tra Tottenham ed Arsenal concluderà la stagione al quarto posto.

Champions al Tottenham ed Europa League all'Arsenal

Nel momento in cui a trionfare a Madrid sarà il Tottenham di Pochettino ed in quel di Baku l'Arsenal di Emery, la situazione sarà la seguente: nel 2019-2020 saranno cinque le squadre inglesi in Champions League.

A prescindere da come finirà la corsa al quarto posto tra Tottenham ed Arsenal, le due compagini avranno accesso alla massima competizione europea per club grazie alle vittorie nelle rispettive competizioni europee. E si aggiungeranno a Liverpool, e Chelsea, che hanno già raggiuto la qualificazione attraverso la Premier League.