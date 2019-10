Cile, Vidal rivela: "Bravo? Non siamo amici e non lo saremo mai"

Arturo Vidal ha raccontato il retroscena con Claudio Bravo: "In Nazionale sua moglie mi ha accusato di essere ubriaco. Non saremo mai amici".

Arturo Vidal ai microfoni di 'El Mercurio' ha parlato oggi, dopo un paio di anni, della situazione spiacevole che vive con il compagno di nazionale, Claudio Bravo. I due sono pilastri del ma, a seguito di alcune dichiarazioni della moglie del portiere (che aveva accusato Vidal e altri giocatori di essere ubriachi, dopo la mancata qualificazione al Mondiale in ), non hanno un buon rapporto, per usare un eufemismo.

"Recentemente non abbiamo parlato, non abbiamo bisogno di farlo. Ai tempi, dopo le dichiarazioni della moglie, abbiamo avuto una discussione, quello che dovevo dire gliel'ho detto in faccia, ma non credo lui abbia capito".

Tornando al presente, Arturo Vidal dà la stoccata finale a Claudio Bravo, che adesso potrebbe anche rispondere pubblicamente.

"Io e Claudio Bravo non siamo amici e non lo saremo mai. Ognuno fa le proprie cose, gli allenamenti, e non c'è problema. Se c'è qualcuno che deve fare un passo indietro non sono certo io".

Per fortuna i due si incontrano solo in nazionale, visto che Arturo Vidal gioca in con il e Claudio Bravo milita nel in .