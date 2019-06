Cile-Uruguay dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Cile ed Uruguay, già ai quarti della Copa America, devono definire il piazzamento nel girone: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

L'ultima giornata del Gruppo C della Copa America vede affrontarsi ed : entrambe già qualificate ai quarti, la sfida dovrà sancire la vincitrice del girone e il loro piazzamento finale nel raggruppamento.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il Gruppo C vede Cavani e soci al secondo posto a quota 4 punti, proprio dietro ai cileni a 6: battendo la Roja l'Uruguay vincerebbe il girone, pareggiando chiuderebbe secondo, mentre perdendo dovrà augurarsi che il non sommerga di goal l' per evitare di finire terza (ma sarebbe comunque qualificata).

La vincitrice del raggruppamento tra Cile ed Uruguay ai quarti sfiderà il Perù, chi arriverà seconda troverà la , mentre in caso di terzo posto la Celeste affronterebbe il .

Scenario, quest'ultimo, che diventerebbe realtà in caso di ko col Cile e contemporanea goleada del Giappone con l'Ecuador che consentirebbe ai nipponici di qualificarsi come secondi per una miglior differenza reti rispetto alla squadra di Tabarez.

Tutto su Cile-Uruguay: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

CILE-URUGUAY: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Cile-Uruguay DATA 25 giugno 2019, ore 1.00 DOVE Maracanà, Rio de Janeiro ARBITRO Raphael Claus TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO CILE-URUGUAY

Cile-Uruguay si gioca martedì 25 giugno 2019 allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro: calcio d'inizio in programma quando in sarà l'1:00 (le 17 in Brasile).

La sfida tra Cile ed Uruguay non godrà di alcuna copertura televisiva ma sarà trasmessa in diretta su DAZN, che si è aggiudicata i diritti in esclusiva della Copa America 2019.

Cile-Uruguay sarà visibile in diretta su DAZN, collegandosi al sito tramite PC o utilizzando l'apposita app disponibile sulla smart compatibili, smartphone o tablet. Inoltre, si potrà assistere alla gara collegando un decoder Sky Q o una console Xbox One o Playstation 4 al proprio televisore, o ancora attraverso Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, E. Vargas, A. Sanchez.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Gonzalez; Nandez, Bentancur, Torreira, Lodeiro; Suarez, Cavani.