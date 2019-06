Cile-Uruguay 0-1: Cavani nel finale, Celeste al primo posto

L'Uruguay batte il Cile 0-1 e lo scavalca al primo posto nel Gruppo C di Copa America, ancora decisivo Cavani. Ai quarti affronterà il Perù.

Importante vittoria nella notte italiana per l', che batte il nel finale grazie all'ennesimo goal di Edinson Cavani e balza al primo posto del Gruppo C di Copa America.

I due CT, con la qualificazione ai quarti già in tasca, si concedono un leggero turnover: nel Cile tra gli altri resta fuori Arturo Vidal, mentre Tabarez tiene inizialmente a riposo Laxalt, Torreira e Nandez.

Il Cile gioca meglio per larghi tratti della gara ma non concretizza le occasioni con Edu Vargas e Diaz, per l'Uruguay invece la palla-goal nel primo tempo capita a Suarez.

Questo è Cavani, questo è l’Uruguay 👊

La Celeste regola 1-0 il Cile e nei quarti trova il Perù 🔜#CopaAmerica #DAZN pic.twitter.com/Emcg93hhsQ — DAZN (@DAZN_IT) June 25, 2019

A inizio ripresa il Cile perde l'ex Medel per infortunio ma la partita non si sblocca fino al minuto 82 quando Rodriguez, subentrato a gara in corso, pennella il cross giusto per Cavani che di testa segna un goal da vero bomber e fa volare l'Uruguay.

La Celeste infatti grazie alla rete del Matador chiude il Gruppo C al primo posto ed ai quarti affronterà il Perù mentre il Cile, scivolato al secondo posto, se la vedrà con la e avrà un giorno in meno di riposo rispetto agli avversari.

Quella di stanotte peraltro è la vittoria numero 800 nella storia dell'Uruguay, la prima contro il Cile in Copa America addirittura dal 1989. Ma soprattutto è una vittoria pesantissima in vista del prosieguo della competizione.