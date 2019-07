Cile-Perù dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Cile e Perù si giocano un posto nella finale della Copa America, ad attenderle c'è il Brasile: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Dopo il successo del sull' , c'è da definire la seconda finalista della Copa America: e Perù, in semifinale, si giocano l'opportunità di contendere il trofeo alla Seleçao.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il Cile, detentore della Copa America e vincitore delle ultime due edizioni, si è guadagnato un posto in semifinale dopo aver superato il Girone C come seconda ed eliminando ai quarti la ai calci di rigore.

Il Perù, invece, è passato alla fase ad eliminazione diretta come migliore terza (era inserito nel Girone A) ed ha mandato a casa l' in un quarto 'thrilling' anche in questo caso dopo la lotteria dei rigori.

Tutto su Cile-Perù: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

CILE-PERU': DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Cile-Perù DATA 4 luglio 2019, ore 2:30 DOVE Arena do Gremio, Alegre ARBITRO Wilmar Roldán TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO CILE-PERU'

Cile-Perù, semifinale della Copa America, si giocherà giovedì 4 luglio 2019 all'Arena do Gremio di Porto Alegre: calcio d'inizio alle 2:30 italiane.

La sfida tra Cile e Perù non godrà di alcuna copertura : il match verrà trasmesso in su DAZN, che si è aggiudicata i diritti della Copa America 2019.

Cile-Perù, come detto, sarà visibile in diretta streaming su DAZN collegandosi al sito attraverso il PC o utilizzando l'apposita app disponibile sulle smart tv compatibili, smartphone e tablet. In alternativa, si potrà assistere alla partita collegando un decoder Sky Q o una console Xbox One o Playstation 4 al televisore, o ancora utilizzando Google Chromecast o Amazone Fire Tv Stick.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Vidal, Pulgar, Aranguiz; Fuenzalida, E. Vargas, A. Sanchez. Ct. Rueda.

PERU' (4-2-3-1): Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carillo, Cueva, Flores; Guerrero. Ct. Gareca.