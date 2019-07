Cile-Perù 0-3: Gallese da sogno, 'Blanquirroja' in finale

Impresa del Perù che vola in finale di Copa America: a segno Flores, Yotun e Guerrero. Gallese para un rigore a Vargas in pieno recupero.

Risultato a sorpresa in Copa America: il Perù domina il e si conquista la finale in programma domenica contro i padroni di casa del . Per Vidal e compagni resta un terzo posto da conquistare nella finalina con l' e tanta delusione per non essere riusciti a difendere i titoli vinti nel 2015 e 2016.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il primo tempo è un monologo peruviano: Flores sblocca il risultato finalizzando al meglio una sponda di Carrillo dopo un cross scoccato da Cueva, Yotun raddoppia e ringrazia Arias per un'uscita sconsiderata che mette nei guai la 'Roja'.

In avvio di ripresa il Cile mostra piccoli segnali di miglioramento: Vargas colpisce il palo di testa, ma è il Perù a riprendere subito in mano il pallino del gioco e a sfiorare il tris con Yotun che fallisce un contropiede orchestrato alla perfezione.

Guerrero porta il Perù in volo verso il Maracanã 🚀

Il Cile perde 3-0: la Blanquirroja troverà il Brasile 👏#CopaAmerica #DAZN pic.twitter.com/znvqbCN8Xx — DAZN (@DAZN_IT) 4 luglio 2019

Nel finale emerge un super Gallese: il portiere del Perù si supera su Vargas e Sanchez, prima dello 0-3 firmato Guerrero che salta Arias e deposita senza problemi la sfera in fondo al sacco. La partita di Gallese diventa perfetta al 95' quando para un rigore calciato col cucchiaio da Vargas (il secondo nella competizione come Dida nel 1999, il terzo se si considera anche quello nella lotteria contro l' ). Per il Perù è la terza finale della storia (le altre nel 1939 e 1975).

IL TABELLINO

CILE-PERU' 0-3

Marcatori: 21' Flores, 38' Yotun, 91' Guerrero

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripán (89' Castillo), Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida (46' Sagal), Vargas, Sanchez. Ct. Rueda.

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Cueva (80' Ballon), Carrillo (71' Polo), Guerrero; Flores (50' Gonzales). Ct. Gareca.

Arbitro: Wilmar Roldan ( )

Ammoniti: Advíncula (P), Pulgar, Sagal (C)

Espulsi: nessuno