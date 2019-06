Chiesa alla Juve, trattativa lenta ma continua: Commisso fa scudo

La Juventus insiste su Federico Chiesa, ma sa che i tempi si allungheranno. Intanto Commisso ribadisce: “Qui per un anno ancora”.

Dopo aver acquistato Ramsey a parametro zero ed essere ad un passo da Rabiot con la stessa formula, la inizierà trattative più dispendiose economicamente, almeno dal punto di vista dei cartellni dei giocatori. Due nomi su tutti: Matthijs de Ligt e Federico Chiesa.

Il secondo ha già da qualche settimana un accordo verbale con la Juventus: l'attaccante dell'Under 21 vuole la squadra bianconera e la Vecchia Signora vuole Federico Chiesa, per regalarlo a Maurizio Sarri (che già lo voleva dai tempi di ).

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la Juventus continua la trattativa per portarlo a anche in queste ore. La società della però rappresenta un grosso ostacolo: Commisso ha fatto già sapere nelle scorse settimane di volerlo bloccare a Firenze per un altro anno, e si ripete anche adesso ai microfoni di 'Sky Sport'.

“Se non ci sono cose che non so, Chiesa resterà alla Fiorentina. È cresciuto a Firenze, i suoi genitori vivono in questa città e gli costruirò una squadra forte, deve darmi un po' di tempo".

In queste trattative però il volere del giocatore conta parecchio. Ma economicamente dovrà anche essere accontentata la Fiorentina. La Juventus al momento riesce a mettere sul piatto circa 50 milioni, che alla Viola non bastano.

Si potrebbe inserire qualche contropartita ma ancora è un discorso prematuro, perché questa trattativa andrà per le lunghe e molto dipenderà dal rapporto che la nuova proprietà della Fiorentina riuscirà a stabilire con Federico Chiesa.

Si sta parlando anche di un possibile scambio con Gonzalo Higuain, ma è una pista smentita dal fratello-agente del Pipita. Al momento l'unica cosa certa è che le due parti si vogliono, con la Fiorentina a recitare un ruolo opposto, ma doveroso.