Chiellini assolve Suarez: "Il morso? Anche io sono un figlio di p…"

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, nella sua autobiografia ricorda l’episodio che lo vide protagonista con Suarez a Brasile 2014.

Luis Suarez è certamente considerato uno dei più forti attaccanti al mondo, nel corso della sua carriera però, a volte si è reso protagonista di episodi tutt’altro che all’insegna della sportività.

Il più clamoroso in assoluto è probabilmente quello avvenuto nel corso di una sfida tra ed . Al 79’ di quel match valido per l’ultimo turno della fase a gironi di 2014, l’attuale fuoriclasse del diede un morso sulla spalla Giorgio Chiellini e quel gesto gli valse in seguito ben quattro mesi di sospensione, più nove partite di squalifica con la Nazionale.

Fu quello un episodio che fece discutere moltissimo in Italia e non solo ma Chiellini, nella sua autobiografia, ‘Io Giorgio’, ha totalmente assolto Suarez.

Il capitano della , ha così ricordato quanto accadde in quella partita che costò l’eliminazione dell’Italia.

“Non è successo niente di strano. Io avevo marcato Cavani per la maggior parte della partita poi, improvvisamente, ho notato che Suarez mi aveva morso la spalla. È successo, e questo è il suo modo di porsi nei confronti diretti, e, se posso dirlo, è anche il mio: siamo simili e mi piace affrontare così le sfide. Ammiro la sua malizia”.

Chiellini non prova dunque nessun tipo di risentimento nei confronti di Suarez ed anzi il chiarimento tra i due è stato quasi immediato.