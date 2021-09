Chiellini è sicuro: "Col Chelsea la gara più semplice delle ultime, l'obiettivo è passare il girone"

Il difensore e capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con il Chelsea.

Vigilia di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri. La formazione bianconera, reduce dai successi per 3-2 in campionato contro Spezia e Sampdoria, ospita all'Allianz Stadium il Chelsea di Thomas Tuchel nel secondo turno del Gruppo H.

In compagnia dell'allenatore toscano è il capitano Giorgio Chiellini a presentare la sfida contro i 'Blues', campioni d'Europa in carica:

"Domani, secondo me, sarà la gara più semplice delle ultime che abbiamo giocato. Domani giochiamo la prima partita in casa contro i campioni d'Europa e sarà tutto molto stimolante. Sono convinto che faremo una grande partita".

Il difensore della Nazionale spiega come evitare di subire goal contro la formazione londinese:

"Per adesso in Champions League non abbiamo ancora preso goal e speriamo sia di buon auspicio. Sicuramente non dobbiamo concedere le ripartenze al Chelsea".

Chiellini non si sofferma troppo sulla sfida contro Romelu Lukaku:

"È limitante parlare solo di noi due. Dobbiamo concedere pochi spazi a lui, Havertz, Werner e a tutti i loro centrocampisti e giocatori offensivi. In certe zone diventano immancabili per il 99% dei difensori. Dobbiamo stare attenti a bloccare il più possibile i loro attacchi e Lukaku in primis. Lukaku è stato pagato tanto e si sono rinforzati pur essendo i campioni d'Europa".

Il capitano della 'Vecchia Signora' fissa l'obiettivo minimo: