Chiellini e l'approdo di Bonucci al Milan: "Senza logica, avrei capito il Real…”

Quella formata de Barzagli, Bonucci e Chiellini, verrà per sempre ricordata come una delle linee difensive più forti della storia del calcio italiano. La BBC, nel corso degli anni, ha fatto la fortuna tanto della , quanto della Nazionale Azzurra.

Se Bonucci ha sempre rappresentato l’elemento capace di far ripartire come pochi l’azione, Barzagli e Chiellini sono stati i marcatori durissimi da superare, questo almeno fino all’estate del 2017, quando proprio Bonucci ha deciso lasciare la Juventus per tentare un’avventura al .

Una scelta, quella del difensore, che il compagno di squadra Chiellini non ha mai completamente compreso. Lo si evince dalle parole con le quali il capitano bianconero ha commentato quel clamoroso trasferimento nella sua autobiografia ‘Io, Giorgio’.

“Una scelta certamente sbagliata perché fatta non in pace con se stesso, dunque non in modo lucido. Leo era scosso per mille motivi. Mi è spiaciuto, perché tutto accade nelle settimane in cui non ci vedemmo: sono sicuro che se fosse successo in un altro momento lo avrei fatto ragionare a restare. Con Leo parlai che era già tutto stabilito, una cosa senza logica dall’inizio alla fine. Avrei potuto comprendere se fosse andato al , ma in quel Milan? Per fortuna, il destino ha voluto che tutto tornasse in ordine“.