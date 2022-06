Chiellini e l'addio alla Nazionale: "Se ci fossimo qualificati per i Mondiali avrei continuato"

Il rammarico del difensore: "Volevo cambiare la mia storia coi Mondiali, non è mai stata felice. Ci ho provato con tutto me stesso".

Quella contro l'Argentina è stata l'ultima gara in Nazionale di Giorgio Chiellini: una chiusura amara, con uno 0-3 che sa di passaggio di consegne per le nuove leve, chiamate a riportare l'Italia in alto dopo la 'sbornia' post-Europei.

Lo stesso difensore toscano avrebbe preferito un epilogo diverso, che sarebbe potuto arrivare anche dopo se solo gli azzurri si fossero qualificati ai Mondiali in Qatar: nell'intervista concessa a 'Sportweek' c'è tutta l'amarezza per il rapporto complicato con la rassegna iridata, mai veramente vissuta fino in fondo.

“Avrei continuato per provare a cambiare la mia storia con il Mondiale, che non è mai stata felice. Ci ho provato con tutto me stesso, ma non ci sono riuscito. Nel 2010 siamo usciti in un girone davvero abbordabile, mentre nel 2014 dopo essere partiti alla grande ci siamo complicati la vita perdendo il posto da testa di serie. Questo ci ha costretto a giocare in condizioni davvero proibitive, con viaggi, orari e caldo folli. Nel 2018, infine, non ci siamo nemmeno qualificati e io avevo questo grande rammarico”.

Già nel 2018, nella mente di Chiellini, balenava l'idea di una separazione dalla maglia azzurra: il disastro della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia ha finito per allungare i tempi.

“Probabilmente, se ci fossimo qualificati al Mondiale di Russia 2018 avrei già detto addio alla Nazionale. Per fortuna però Oriali mi ha fatto riflettere e alla fine ho preso la decisione migliore anche perché sotto la guida di Mancini ho avuto i miei migliori anni in azzurro, fino alla straordinaria notte di Wembley”.

Alla fine la scelta di continuare ha ripagato con l'immensa gioia del trionfo ad Euro 2020.

“Ho avuto la fortuna di fare tutte le Nazionali, dalle giovanili dell'Under 15 in poi. Questa è l'unica maglia che unisce il Paese intero, va oltre ogni club. Il momento più emozionante dell'Europeo? Ricordo con particolare piacere il pullman verso lo stadio: Sirigu mi scrisse parole che mi fecero davvero commuovere".