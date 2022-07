Una chiamata a Dybala e la fascia a Zaniolo: Mourinho sogna un attacco super

Mourinho ha chiamato Dybala per confermargli l’interesse della Roma. Intanto la fascia data a Zaniolo in amichevole potrebbe essere un segnale.

Quello di Paulo Dybala resta un futuro ancora tutto da scrivere. Solo fino a poche settimane fa, sarebbe stato quasi impossibile immaginare un giocatore della sua caratura e svincolato ancora alla ricerca della giusta squadra dalla quale ripartire a luglio inoltrato, ma questa sessione di calciomercato sta dicendo che, sotto diversi punti di vista, il modo di muoversi delle società sta cambiando.

Per l’attaccante argentino gli estimatori di certo non mancano e tra tutti ce ne è uno, ovvero José Mourinho, che nelle scorse ore ha tentato uno scatto decisivo. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico della Roma, direttamente dal ritiro giallorosso in Portogallo, ha chiamato Dybala.

Si tratta della seconda telefonata nell’arco di pochi giorni, quella con il quale lo ‘Special One’ ha voluto ribadire il suo interesse ed ha voluto spiegare all'argentino come nella capitale sarebbe un re indiscusso.

Il pressing di Mourinho è dunque partito, ma solo i prossimi giorni diranno se avrà sortito i suoi effetti. La Roma è disposta a mettere sul tavolo un ingaggio da 5 milioni a stagione più uno di bonus, ovvero una cifra molto più bassa rispetto a quelle circolate nei mesi scorsi, ma che in questo momento particolare potrebbe andar bene.

L’affondo c’è stato e a Roma ci credono, l’operazione resta comunque di quelle di quelle complicate. Sullo sfondo resta infatti sempre l’Inter, che rappresenta la destinazione preferita di Dybala, ma che prima di poter passare a discorsi concreti deve cedere Sanchez ed un tra Dzeko e Correa, e non va dimenticato nemmeno il Napoli che è alla ricerca del campione che renda meno amari gli addii di Koulibaly, Mertens ed Insigne.

In tutto questo, mentre Dybala continua ad allenarsi da solo, Zaniolo ruba la scena in Portogallo. Dopo il goal segnato contro il Sunderland, si è ripetuto anche sabato nell’amichevole contro la Portimonense.

Entrato nella ripresa, con tanto di fascia al braccio, il 45’ ha colto una traversa e fissato il risultato sul definitivo 2-0 con un goal dei suoi. Zaniolo ha quindi mandato il suo messaggio, ma lo ha fatto anche la società (o forse Mourinho) affidandogli i galloni di capitano.

Solo fino a qualche giorno fa sembrava necessaria una sua partenza per il possibile arrivo di Dybala, oggi le cose potrebbero essere totalmente cambiate.

L'articolo prosegue qui sotto

I due potrebbero condividere il campo, andando a formare con Pellegrini ed Abraham uno dei reparti avanzati più forti dell’intera Serie A.

Il mercato dirà se si tratta di una suggestione o forse qualcosa di più. La sensazione è quella che Mourinho punti a tenere Zaniolo (che recentemente è stato fortemente accostato alla Juventus) e a provarle tutte convincere Dybala.