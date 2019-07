Chi vince l'International Champions Cup? Regolamento, formula e albo d'oro

Come viene stabilita la classifica generale dell'International Champions Cup, che vede impegnate quest'anno Juventus, Inter, Milan e Fiorentina.

L'International Champions Cup, anche conosciuto con il nome abbreviato di ICC, è ormai da qualche anno il principale torneo amichevole internazionale a livello di club. All'edizione 2019 prendono parte 12 squadre: , , , , , Chivas Guadalajara, , , , , , .

CHI VINCE L'INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP?

Il formato prevede un girone unico da 12 squadre, ed ogni club disputa tre partite. La classifica si calcola contando tre punti per ogni singola vittoria; un punto in caso di parità, ma la partita continua ai rigori e chi la vince si aggiudica un ulteriore punto supplementare; zero punti per la sconfitta. In caso di arrivo a pari punti di più squadre si tiene in considerazione la differenza reti complessiva.

ALBO D'ORO

2013: Real Madrid

2014:

2015: Real Madrid ( , ), ( )

2016: Juventus (Australia, PSG (USA)

2017: Inter (Singapore), (USA)

2018: Tottenham