Chi è il giocatore che ha fatto più goal nella storia della Champions?

Quali sono i massimi cannonieri del campionato europeo? La classifica dei migliori realizzatori all-time in Champions League.

Diventare capocannoniere nel proprio campionato ti consegna alla storia, decidere la Champions League con le tue reti ti porta alla leggenda. Lo sanno bene i grandi marcatori nella storia del torneo europeo, che grazie alle proprie realizzazioni hanno messo le mani sul trofeo più importante.

Segui tutte le partite di Serie A TIM dell'Inter su DAZN. Attiva ora

Da Messi a Ronaldo, passando per Eusebio e Benzema, i più grandi goleador della storia sono sempre stati decisivi per vincere la Champions League: senza di loro la propria squadra non avrebbe mai potuto alzare la coppa al cielo del Continente.

CANNONIERE ALL-TIME CHAMPIONS LEAGUE

Con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo è diventato il più prolifico marcatore della storia del calcio. Per arrivare a tale traguardo ha dovuto essere leader anche in Champions League: 135 reti in appena 180 gare.

Una media spaziale di 0,75 goal a partita, iniziata ai tempi dei Red Devils (con lo Sporting Lisbona, invece, zero realizzazioni). Da lì è riuscito a conquistare sette volte la classifica cannonieri, una in più del rivale Leo Messi, secondo nella classifica all-time della Champions.

CLASSIFICA MARCATORI CHAMPIONS LEAGUE